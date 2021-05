Goldman Sachs Crypto: 17 choses à savoir sur la nouvelle équipe de trading crypto

Goldman Sachs (NYSE:GS) se lance enfin dans le secteur de la crypto avec la formation d’une équipe de trading de crypto-monnaie.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les efforts de cryptographie de GS.

La nouvelle de Goldman Sachs créant une équipe de crypto trading provient d’une note interne obtenue par CNBC. Cette note mentionne que l’équipe a déjà échangé deux Bitcoin (CCC:BTC-USD) dérivés. Cette équipe de négociation fait partie de la division des devises mondiales et des marchés émergents de la société. Cela l’a sous la firme d’actifs numériques des banques d’investissement gérée par Mathew McDermott. De plus, l’équipe rend compte directement au partenaire de Goldman Sachs, Rajesh Venkataramani. La société note également qu’elle fait appel à de nouveaux fournisseurs de liquidité pour élargir ses offres. Cependant, il note qu’il est très sélectif à propos de ce processus. GS a également annoncé le lancement de son tableau de bord des actifs numériques. Cela fournit à ses clients des données de marché quotidiennes et intrajournalières et des nouvelles couvrant la crypto-monnaie. Un autre rapport affirme que Goldman Sachs a commencé à proposer les dérivés cryptographiques aux clients le mois dernier. GS se protège de la volatilité des bitcoins en achetant les dérivés via des transactions en bloc via le groupe CME avec Cumberland DRW comme partenaire. Il convient de souligner que l’entrée de Goldman Sachs sur le marché de la cryptographie est longue. La société travaillait auparavant sur des plans pour entrer dans l’espace en 2018. Il a également été dit qu’elle envisageait des offres dans l’espace dès 2017. D’autres banques envisagent également la crypto. Cela inclut le rival de Goldman Sachs Morgan Stanley (NYSE:MME). Maintenant que les plans de cryptographie de l’entreprise sont publics, cela pourrait accélérer les efforts de MS.

L’action GS était en hausse de près de 1% vendredi après-midi et de 39,6% depuis le début de l’année.

Il y a beaucoup d’autres nouvelles cryptographiques dont les investisseurs devraient être informés aujourd’hui.

Cela inclut les gros titres des principaux acteurs de l’espace. Parmi eux se trouvent Moonshot (CC:MOONSHOT-USD), Dogecoin (CCC:DOGE-USD), et Bitfarms (OTCMKTS:BFARF). Les investisseurs peuvent en savoir plus sur ces sujets d’actualité aux liens ci-dessous.

