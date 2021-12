Goldman Sachs déclare que la blockchain est la clé du développement du métaverse et du Web 3

La technologie Blockchain est au cœur du développement du métaverse et du Web 3, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport de recherche.

C’est la seule technologie qui peut « identifier de manière unique tout objet virtuel indépendant d’une autorité centrale », et cette capacité à identifier et à suivre la propriété sera cruciale pour le fonctionnement du métaverse, ont écrit des analystes dirigés par Rod Hall dans une note publiée en décembre. 14.Pour le Web 3, la blockchain permet « l’élimination partielle du contrôle centralisé », indique la note. À l’avenir, les utilisateurs pourront se connecter sans avoir besoin d’un tiers, tel que Meta, Google ou Apple, ajoute la note. Web 3 est la troisième génération de services Internet rendue possible par des réseaux décentralisés. Les analystes de Goldman estiment que la crypto-monnaie n’est que le début de la blockchain. Depuis 2017, la blockchain s’est propagée du secteur bancaire à des applications plus distribuées dans plusieurs secteurs verticaux, tels que la communication, les médias et la fabrication, ont-ils noté. La banque de Wall Street considère la blockchain comme l’une des tendances technologiques les plus perturbatrices depuis TCP/IP. et HML « a inauguré Internet dans les années 1990 ». ajouté. Le métaverse est un monde numérique immersif créé par la combinaison de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et d’Internet. L’une des plus grandes approbations pour le métaverse est venue plus tôt cette année lorsque le géant des médias sociaux Facebook a décidé de se renommer Meta, en signe de son orientation future. Meta (anciennement Facebook) a également annoncé son intention d’embaucher 10 000 personnes dans l’Union européenne pour développer son métaverse.

