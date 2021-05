Goldman Sachs déclare que le Bitcoin est officiellement une nouvelle classe d’actifs

Goldman Sachs, une banque d’investissement multinationale américaine, a récemment mené des recherches et a découvert que l’espace cryptographique était désormais une nouvelle classe d’actifs. L’institution financière a partagé les résultats de la recherche dans un rapport le 21 mai, soulignant que les crypto-monnaies sont sans aucun doute une priorité. L’étude de Goldman Sachs impliquait d’interroger divers experts du secteur pour obtenir leur avis sur la question de savoir si l’industrie de la cryptographie devait être considérée comme une classe d’actifs institutionnelle.

Selon le rapport, Goldman Sachs a sollicité le point de vue de Michael Novogratz, co-fondateur et PDG de Galaxy Digital, Nouriel Roubini, professeur d’économie à la Stern School of Business de l’Université de New York, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Investment Alan Cohen, ancien Senior Policy de la SEC Conseiller, Dan Guido, fondateur et PDG de Trail of Bits, et Michael Gronager, fondateur et PDG de Chainalysis. Matthew McDermott, directeur mondial des actifs numériques de Goldman Sachs, a également pesé sur la question.

Selon Novogratz,

Nous avons maintenant atteint une masse critique de participation institutionnelle [en cripto]. Tout le monde, des grandes banques à PayPal en passant par Square, est de plus en plus impliqué, ce qui est un signe fort et clair que les crypto-monnaies sont désormais une classe d’actifs officielle.

Sonnenshein a secondé Novogratz en disant qu’il n’a pas encore rencontré quelqu’un qui comprend bien l’espace cryptographique et n’est pas surpris par le potentiel de la classe d’actifs.

BTC est un actif inversible malgré son risque idiosyncratique

Roubini, également connu sous le nom de Dr Doom parce qu’il attaque constamment la BTC et le secteur de la crypto-monnaie dans son ensemble, a affirmé que la BTC et les crypto-monnaies ne sont pas une classe d’actifs. Selon lui, les actifs ont des flux de trésorerie ou des bénéfices, qui peuvent être utilisés pour déterminer leur valeur. Il a poursuivi en soulignant que les crypto-monnaies ne peuvent pas être des actifs car elles manquent à la fois de flux de trésorerie et d’utilité.

Cependant, McDermott a souligné qu’un nombre croissant de personnes et d’institutions considèrent la CTB comme un atout dans lequel investir. Cependant, il a reconnu que la pièce présente un risque particulier, qui vient principalement du fait qu’elle est assez récente et qu’elle est toujours en phase d’adoption.

