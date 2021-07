DéFi

Goldman Sachs demande un ETF DeFi, mais sans un seul jeton DeFi

Le De in DeFi concerne la numérisation, la transformation numérique des services financiers traditionnels, plutôt que la décentralisation. L’ETF cherche à suivre la performance des entreprises publiques du secteur incluses dans le « Solactive Decentralized Finance and Blockchain Index ».

Le géant bancaire Goldman Sachs a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un fonds négocié en bourse (ETF) crypto.

Cet ETF crypto appelé Goldman Sachs Innovate DeFi et Blockchain Equity ETF prétend offrir une exposition à DeFi, l’acronyme de la finance décentralisée.

Mais malheureusement, il n’y a pas un seul jeton DeFi dans cet index ; Au lieu de cela, cet ETF offre une exposition aux entreprises publiques du secteur de la blockchain et de la DeFi et cherche à suivre la performance du « Solactive Decentralized Finance and Blockchain Index ».

Les sociétés impliquées dans cet indice comprennent Nokia, Facebook, Alphabet, Accenture, Fujitsu, Cisco, Visa, Microsoft, Mastercard, PayPal, Siemens, Sony, Intel, Overstock, Alibaba, Lenovo, Tencent, Baidu et Oneconnect.

Selon le dossier, le fonds investira au moins 80% de ses actifs dans des titres inclus dans cet indice.

L’indice Solactive Decentralized Finance and Blockchain est basé sur deux thèmes clés. La technologie Blockchain est définie dans le dossier comme la technologie sous-jacente aux grands livres distribués applicables aux paiements, aux devises et à d’autres domaines et industries qui dépendent d’un intermédiaire de confiance.

Quant à DeFi, le second, il s’agit de numérisation et non de décentralisation. La « numérisation de la finance » est définie comme la transformation numérique des services financiers traditionnels, y compris la prise en charge et la livraison des paiements, les services de transaction, les prêts et les assurances.

L’ETF se concentrera sur les marchés de l’Australie, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud, de la Suisse, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis.

les seuls etfs crypto qui sont approuvés sont les etfs crypto qui ne vous donnent pas d’exposition à la crypto. apparemment, les produits qui ne suivent pas ce que leur nom suggère qu’ils sont censés suivre sont bons pour les investisseurs de détail. – ceteris (@ceterispar1bus) 26 juillet 2021

Alors que les financiers traditionnels lancent des ETF crypto qui ne fournissent pas vraiment d’exposition à l’industrie et sont également approuvés, la SEC n’a pas encore donné son feu vert à un seul ETF Bitcoin ou Ethereum qui s’accumule sur son bureau depuis huit ans. BTC 0,37% Bitcoin / USD BTCUSD 38 493,07 $

Pourtant, TradeFi a accéléré son implication dans la crypto cette année avec la division de courtage de Goldman Sachs qui a compensé et réglé les Crypto ETP pour certains de ses clients européens de hedge funds.

Cela est logique étant donné que la banque d’investissement a récemment signalé que la moitié des family offices avec lesquels elle fait affaire souhaitent ajouter des actifs cryptographiques à leur écurie d’investissements.

La banque rivale JPMorgan a également autorisé ses conseillers financiers à donner à tous ses clients de gestion de patrimoine l’accès à cinq fonds de crypto-monnaie qui incluent les quatre produits de Grayscale et la fiducie Bitcoin d’Osprey. Morgan Stanley a également commencé à donner à ses clients, en particulier les plus riches, l’accès à des fonds cryptographiques.

