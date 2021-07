Goldman Sachs dépose un dossier pour l’ETF «DeFi» pour suivre les géants de la technologie Crypto new media

Le géant bancaire a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 26 juillet pour un ETF DeFi qui offrirait une exposition aux entreprises publiques.

Selon le dossier, le fonds proposé appelé «Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF», cherche à fournir des résultats d’investissement qui correspondent étroitement à la performance de l’indice Solactive DeFi et Blockchain du fournisseur d’indices allemand.

Les détails étaient minces sur le terrain, mais le fonds investira au moins 80% de ses actifs dans des titres, des actions et des sociétés de technologie financière figurant dans l’indice.

Fonds DeFi sans le DeFi

Il semble que Goldman soit un peu confus quant à la définition de « DeFi ». Un examen plus attentif de l’indice Solactive révèle qu’il est largement composé de géants américains de la technologie et de sociétés internationales de télécommunications.

Sur les vingt principaux composants de son rapport du 23 juillet, aucun d’entre eux ne pouvait être décrit comme un projet ou une organisation DeFi ou blockchain. Les trois premiers étaient Nokia, Facebook et Alphabet de Google.

Dans la liste des actions suivies figuraient également les géants des paiements Visa, Mastercard et PayPal, les géants de la technologie Microsoft, IBM et Intel, et les monopoles chinois du commerce électronique et des télécommunications Baidu, Alibaba et Tencent.

À peine ce que l’on pourrait qualifier de « finance décentralisée ».

Ce n’est pas la première fois que Goldman Sachs fait torsader ses fils sur l’industrie de la cryptographie.

La confusion règne chez Goldman

Dans un rapport du 14 juin intitulé « Actifs numériques : la beauté n’est pas dans l’œil du spectateur », la banque a conclu que le Bitcoin n’est pas « une réserve de valeur à long terme ou une classe d’actifs investissables ».

Ils ont contredit un rapport du 21 mai intitulé “Crypto: A New Asset Class?” ce qui était largement positif à leur sujet avec le responsable mondial des actifs numériques chez Goldman, déclarant que “le Bitcoin est désormais considéré comme un actif d’investissement”.

Plus tôt ce mois-ci, les analystes de la banque d’investissement ont expliqué leur raisonnement derrière l’affirmation selon laquelle Ethereum deviendra finalement une meilleure réserve de valeur que Bitcoin. Il a également signalé que 45% des ultra-riches sont intéressés par la cryptographie.

En avril, Goldman a ajouté Bitcoin à son rapport sur les rendements depuis le début de l’année, et en mars, la banque a déposé un ETF Bitcoin auprès de la SEC selon la société de conservation de crypto-monnaies New York Digital Investment Group (NYDIG).

Maintenant, il semble que Goldman ait assimilé DeFi à Facebook, Google et Microsoft !

