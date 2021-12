Goldman Sachs et d’autres banques de Wall Street explorant des prêts adossés à des bitcoins : sources

Goldman Sachs fait partie d’une poignée de banques américaines de premier plan qui cherchent à utiliser le bitcoin comme garantie pour les prêts de trésorerie aux institutions, selon trois personnes familières avec les plans.

Des banques telles que Goldman ne toucheront pas aux marchés au comptant des crypto-monnaies, mais se tourneront vers des produits cryptographiques synthétiques tels que les contrats à terme. Émulant des accords de type repo tripartite (un moyen d’emprunter des fonds en vendant des titres avec un accord de rachat, impliquant un agent tiers), les banques explorent des moyens de suivre la même voie pour ne pas toucher au bitcoin, comme d’autres produits synthétiques.

C’est une opportunité qui jette les bases de services de courtage crypto plus intégrés à l’avenir, selon les sources avec lesquelles CoinDesk s’est entretenu. C’est également la continuation de l’adoption relativement soudaine de Wall Street d’une classe d’actifs de 2,7 billions de dollars – bien qu’avec des produits quelque peu niches.

« Goldman travaillait à obtenir l’approbation de prêt contre garantie et mise en pension tripartite », a déclaré l’une des personnes. « Et s’ils avaient un agent de liquidation, alors ils ne faisaient que des prêts garantis sans que Bitcoin n’ait jamais touché leur bilan. »

Goldman Sachs a refusé de commenter.

Bitcoin bancaire

Goldman n’est pas seul ; une poignée de grandes banques suivent la voie tracée par les banques cryptées Silvergate et Signature, qui ont toutes deux annoncé des prêts en espèces adossés à des bitcoins plus tôt cette année.

« Nous avons probablement parlé à une demi-douzaine de grandes banques de [bitcoin-backed loans] », a déclaré une deuxième personne d’une grande société de négoce institutionnel. «Certains d’entre eux sont dans la catégorie des trois à six prochains mois et d’autres sont plus éloignés. Ce qui est intéressant, c’est que certaines de ces banques utiliseront leur propre bilan pour faire le prêt. D’autres vont syndiquer cela.

L’idée que les banques acceptent le bitcoin comme garantie a reçu un feu vert partiel sous la précédente administration américaine, lorsque le chef du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), Brian Brooks, a déclaré que le bitcoin était l’équivalent de l’argent liquide et que les banques pourraient en être les gardiens.

Cependant, la position réglementaire des États-Unis sur de telles activités reste compliquée. Selon la banque et ce qui est exactement proposé, la réglementation pourrait provenir d’un mélange de l’OCC, de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Les fournisseurs de crypto se joignent à la fête

Coinbase et Fidelity Digital Assets ont été cités comme dépositaires potentiels avec lesquels les banques étaient en discussion. (Coinbase propose déjà des solutions de financement institutionnel au sein de son produit Prime, mais ce serait une fonctionnalité supplémentaire.)

Coinbase a refusé de commenter. Fidelity Digital Assets n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

En plus des grandes banques, une vague de petits prêteurs envisagerait également des moyens d’accepter la crypto comme garantie.

« Les banques non gonflées construisent également dans ce domaine de prêt tripartite », a déclaré une troisième personne.