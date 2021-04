Goldman Sachs EV Stocks: les analystes recommandent de faire le plein avec ces 6 actions

Goldman Sachs EV: les analystes recommandent de faire le plein avec ces 6 actions | InvestorPlace Aller au contenu

Home / Marché d’aujourd’hui / Actions Goldman Sachs EV: les analystes recommandent de faire le plein avec ces 6 actions

Une nouvelle liste de la célèbre banque d’investissement a enthousiasmé les investisseurs pour les actions de Goldman Sachs EV

Par Brenden Rearick, rédacteur adjoint d’InvestorPlace, 6 avril 2021, 17 h 04 HE 6 avril 2021

Le leader de la banque d’investissement Goldman Sachs provoque aujourd’hui des éclaboussures dans le secteur des véhicules électriques. Les analystes ont publié leur liste des six principales actions EV auxquelles les investisseurs doivent prêter attention cette année.

Source: Shutterstock

Goldman Sachs n’est pas étranger à l’industrie des véhicules électriques et a déjà été optimiste envers ses joueurs. La société a choisi les fabricants de VE en décembre dernier à surveiller, et elle étend ses prévisions de VE cette semaine. Les jeux vont des fabricants de véhicules aux fabricants de pièces électriques et de batteries.

Dans cet esprit, jetons un coup d’œil aux six actions Goldman Sachs EV que vous devriez surveiller:

Actions Goldman Sachs EV: TSLA en tête de liste

Tesla (NASDAQ:TSLA) est le seul stock de véhicules électriques de la dernière liste Goldman Sachs à atteindre celui-ci. De toute évidence, l’action Tesla a un énorme potentiel de hausse, la société EV d’Elon Musk étant le leader du secteur. Goldman avait évalué l’action TSLA à 780 $ en décembre, mais des analystes comme Cathie Wood fixent des objectifs aussi élevés que 3000 $ d’ici 2025.

Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) est une marque notable sur la liste puisqu’elle arrive dans l’industrie des véhicules électriques en tant que fabricant de véhicules à moteur à combustion. Goldman Sachs qualifie Volkswagen d’achat parce que l’échelle de production actuelle de l’entreprise lui confère un avantage par rapport aux autres fabricants de véhicules électriques. VW a au moins six véhicules électriques à venir au cours de la prochaine année et prévoit de sortir 75 nouveaux modèles tout au long de la décennie.

Commandes intelligentes Sanhua est la première entrée de cette liste qui n’est pas encore disponible sur les bourses américaines. L’entreprise chinoise est spécialisée dans la production de conduits de chaleur et de climatisation. Compte tenu de sa part dominante du marché à l’étranger, il a été qualifié de solide par Goldman. Également, Samsung SDI est une société étrangère qui n’est pas encore cotée aux États-Unis, mais qui a quand même obtenu le cosign GS. La société sud-coréenne obtient une note d’achat de Goldman Sachs en raison de son attrait en tant que fabricant de batteries EV.

Astra (OTCMKTS:PTAIF) est un fabricant de VE en Indonésie. Goldman Sachs le considère comme un achat car il pense que l’entreprise peut accaparer le marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est. Pour compléter la liste des actions Goldman Sachs EV est Transmission Allison (NYSE:ALSN). Il glisse sur la liste en tant que «jeu de valeur» en raison de sa fabrication de systèmes de propulsion électrique.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

