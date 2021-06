Goldman Sachs exigera le statut de vaccination des employés ⋆ 10z viral

in

En préparation du retour de Goldman Sachs au bureau, la banque exigera de ses employés qu’ils déclarent leur statut vaccinal d’ici jeudi à midi, a rapporté le New York Times.

La divulgation du statut vaccinal était auparavant facultative pour les employés de Goldman. Désormais, ils ne seront plus tenus de présenter une preuve de vaccination, mais ils devront signaler le fabricant et la date de leur vaccin, selon une note aux employés de Goldman envoyée cette semaine, a rapporté le New York Times.

La banque n’exigera pas le vaccin pour les employés, bien que la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi ait déclaré le mois dernier que les entreprises étaient autorisées à le faire. Le mémo indique que Goldman “encourage fortement” la vaccination, mais que le choix “est personnel”.

Une section de la note de cette semaine, obtenue par la newsletter DealBook du New York Times, a déclaré: «L’enregistrement de votre statut de vaccination nous permet de planifier un retour au bureau plus sûr pour tous nos employés alors que nous continuons à respecter les mesures de santé publique locales. “

Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré le mois dernier aux employés américains de prévoir d’être au bureau d’ici le lundi 14 juin, selon un message vu par CNBC.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]