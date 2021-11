Goldman Sachs : l’inflation a éclipsé le COVID comme la plus grande menace pour l’économie mondiale

Le géant de la banque d’investissement Goldman Sachs a averti que l’inflation incontrôlable est une menace plus importante pour l’économie mondiale que COVID, ajoutant une pression justifiée pour agir sur l’administration Biden et la Réserve fédérale.

Dans un communiqué publié cette semaine, Goldman Sachs a déclaré que la Réserve fédérale devra nécessairement commencer à augmenter les taux d’intérêt. Plus tôt cette semaine, le ministère du Travail a indiqué que l’inflation des prix à la consommation en glissement annuel avait atteint 6,2 % jusqu’en octobre, le taux de hausse des prix le plus élevé depuis environ 30 ans.

« [T]e plus grand risque pour l’économie mondiale n’est peut-être plus un nouveau ralentissement en raison de nouvelles épidémies de virus, mais peut désormais être une inflation plus élevée en raison de l’approvisionnement restreint en marchandises et d’une pression salariale excessive », a déclaré l’entreprise.

Alors que les analystes de la société s’attendent à ce qu’une partie de la crise de la chaîne d’approvisionnement s’atténue au cours de l’année prochaine, « à l’heure actuelle, la pression sur les chaînes d’approvisionnement est importante et les stocks de semi-conducteurs, de biens durables et de marchés de l’énergie sont très faibles ».

Même « une interruption de production modérée résultant d’une augmentation de la demande d’énergie liée à un hiver froid ou à d’autres perturbations à court terme pourrait avoir des effets économiques importants », a averti Goldman.

Pourquoi c’est important

Et pourquoi l’économie est-elle si fragile alors qu’il y a tout juste un an et demi, l’économie américaine était à égalité avec le niveau le plus fort qu’elle ait jamais été ? La réponse est l’une des deux réalités troublantes.

Soit l’administration actuelle – et cela va au-delà de la façade fantoche de M. Biden et de son « équipe devant le rideau » – est complètement inepte, soit cette destruction de l’économie capitaliste américaine est intentionnelle.

Il ne fait aucun doute que les marionnettes devant le rideau sont ineptes. Leurs faux pas et leur incohérence sont à un niveau rarement vu en politique, même dans les pays du tiers monde. Non, c’est l’assemblage de gestionnaires tirant leurs ficelles : Obama 2.0.

Les conscients comprennent maintenant que les fascistes – auparavant appelés progressistes – voient leur fin de partie comme étant en vue. Toutes les pièces sont en place. Les habitants du pays ont été balkanisés avec succès par la démographie sur plusieurs plans, ils sont contrôlés par une pseudo-pandémie, une économie boiteuse et une pénurie de la chaîne d’approvisionnement qui menace maintenant l’approvisionnement alimentaire, et le gouvernement est tout à fait d’accord avec The Great Reset et ont même lancé le coup fatal de la notation ESG et le passage à la monnaie numérique centralisée.

(Remarque : veuillez faire la distinction entre la monnaie numérique centralisée et la crypto-monnaie décentralisée. Cette dernière sera ce qui finira par sauver la liberté dans le monde entier.)

Ainsi, avec les pièces du puzzle mises en lumière et réalisées comme étant « en place » pour la fin de la Grande Expérience américaine, nous devons conclure que l’acte de transformation qui tue la liberté est intentionnel. Si cela vous amène à vous demander pourquoi des mécréants comme Valerie Jarrett et Eric Holder sont si silencieux, vous n’êtes pas seul.

Les gouverneurs seront la dernière ligne de défense avant que le sauvetage de la nation ne tombe exclusivement entre les mains de son peuple. Les gouverneurs doivent explorer et adopter libéralement l’annulation sous l’autorité du 10e amendement et s’unir pour usurper la mainmise financière que le gouvernement fédéral voyou a maintenant sur le peuple. Usurper la chaîne de remise de l’argent des contribuables fédéraux est un bon premier départ. Ajoutez à cela l’annulation et une éducation urgente et efficace du peuple sur un plan pour sauver la nation et nous pourrions bien avoir une chance.

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.