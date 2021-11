Un logo de Goldman Sachs Group Inc. est accroché au sol de la Bourse de New York à New York, États-Unis, le mercredi 19 mai 2010.

Daniel Acker | Bloomberg | .

Goldman Sachs maintient une liste de conviction mondiale – la crème de la crème de son univers de sélections d’actions cotées à l’achat. CNBC met en lumière seulement six actions de cette liste qui, selon Goldman, augmenteront de plus de 60% au cours des 12 prochains mois.