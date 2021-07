Goldman Sachs pour proposer un ETF lié à la cryptographie. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le géant bancaire Goldman Sachs a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine le 26 juillet pour un ETF DeFi qui offrirait une exposition aux entreprises publiques. Selon le dossier, le fonds proposé appelé «Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF» cherche à fournir des résultats d’investissement qui correspondent étroitement à la performance Solactive DeFi et Blockchain Index du fournisseur d’indices allemand.

Pour le moment, les détails étaient minces sur le terrain, mais le fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres, des actions et des sociétés de technologie financière figurant dans l’indice. Goldman Sachs est peut-être un peu confus quant à la définition de « DeFi ». Un examen plus approfondi de l’indice Solactive révèle qu’il comprend des géants américains de la technologie et des sociétés internationales de télécommunications. Sur les vingt principaux composants de son rapport du 23 juillet, aucun d’entre eux ne pouvait être décrit comme un projet ou une organisation DeFi ou blockchain. Les trois premiers étaient Nokia, Facebook et Alphabet de Google.

Goldman Sachs espère offrir une exposition à la finance décentralisée, qui est l’un des domaines de croissance les plus dynamiques de la cryptographie. Les applications basées sur Defi permettent des prêts, des emprunts et des échanges entre pairs, et elles détiennent un total d’environ 64,5 milliards de dollars de fonds, selon le tracker DeFi Pulse. L’autre domaine d’investissement potentiel de l’ETF, la blockchain, pourrait inclure toutes les entreprises qui développent des registres numériques pour des applications telles que les paiements. Goldman a intensifié ses travaux sur les crypto-monnaies ces derniers mois. Il redémarre son bureau de négociation crypto pour aider des clients comme les fonds spéculatifs à négocier des contrats à terme négociés en bourse liés à Bitcoin.