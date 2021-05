Actualités Bitcoin

Goldman Sachs publie un rapport complet sur la crypto en tant que «nouvelle classe d’actifs»

Fin mai 2020, le rapport de Goldman Sachs sur les crypto-monnaies avait déclaré qu’elles ne constituaient «pas une classe d’actifs».

Mais cette semaine, au milieu de la profonde déroute du marché, le géant bancaire a publié son dernier rapport dans lequel il parle de la crypto comme d’une «nouvelle classe d’actifs».

La banque avait sûrement parcouru un long chemin depuis 2014 lorsqu’elle a écrit pour la première fois sur Bitcoin, une crypto-monnaie sans «aucun revenu, aucune utilisation pratique et une volatilité élevée».

Le rapport est complet qui couvre les principes de base du réseau pour la cryptographie dans son ensemble avec Bitcoin et Ethereum séparément. Il couvre les couches d’infrastructure, de protocole, de services et d’applications de l’industrie de la cryptographie.

Au-delà des bases, il touche aux subtilités du plus grand réseau. Outre son fonctionnement, le rapport mentionne également la dynamique de l’offre et de la demande.

Alors que 80% de l’offre de Bitcoin est liquide, les détenteurs à court terme de Bitcoin sont peu nombreux, lit le rapport.

C’est le potentiel d’adoption sociale généralisée du bitcoin qui en fait «une réserve de valeur plausible pour les générations futures», a déclaré Zach Pend, co-directeur GS de la stratégie mondiale FX, Rates et EM.

Selon Pend, les investisseurs institutionnels devraient traiter le bitcoin comme un macro-actif, semblable à l’or.

Mikhail Sprogis, analyste en matières premières chez GS, et Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières, affirment également que les cryptos peuvent servir de réserves de valeur. Mais pour Currie, les défis juridiques de leur croissance future sont importants en raison de leur nature décentralisée et anonyme.

Goldman a qualifié Ether d’aussi important et a donné une section distincte que Bitcoin à mesure que la banque taille son marché.

Bien que l’offre d’Ether ne soit pas plafonnée comme Bitcoin, le rythme de la nouvelle création diminue, indique le rapport, qui montre des représentations graphiques des frais du réseau et des dapps qui en découlent.

Le rapport note que tout en restant extrêmement volatile en raison des mesures de répression réglementaires, des préoccupations environnementales et du contrôle fiscal accru,

«L’intérêt pour les actifs cryptographiques d’investisseurs crédibles a augmenté et les institutions financières existantes – y compris nous-mêmes – ont lancé de nouvelles offres cryptographiques.»

Cette année, Goldman Sachs a redémarré son bureau de chiffrement en raison de la «demande des clients».

Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez GS, a expliqué dans le rapport que l’intérêt pour la cryptographie diffère selon les types de clients. Alors que les gestionnaires d’actifs recherchent la diversification de leur portefeuille, les clients fortunés recherchent de plus en plus une exposition à des cas d’utilisation cryptographiques plus larges et des fonds spéculatifs qui visent largement à tirer profit de la base entre le marché au comptant et le marché à terme.

Bitcoin BTC 38 $ 110,13 à 8,69% Ethereum ETH 2 408,64 à 12,85% Attache USDT 1-0,05%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.