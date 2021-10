DéFi

Goldman Sachs rapporte sur «TradFi 2.0», déclare que DeFi devrait aider à prendre en charge les évaluations des actifs cryptographiques

AnTy24 octobre 2021

DeFi montre un cas d’utilisation convaincant de la technologie cryptographique, selon le rapport, notant que les rendements du secteur sont « environ dix fois les rendements disponibles sur les dépôts bancaires assurés » et peuvent être encore améliorés.

Tout comme la crypto, la finance décentralisée (DeFi) s’institutionnalise également. Cette semaine, Goldman Sachs a publié un rapport détaillé sur l’écosystème DeFi qui comprend « de nombreux produits et services identiques à ceux du système financier traditionnel », mais sans intermédiaires centralisés.

« Il n’y a pas de banques, de courtiers ou d’assureurs, seulement des logiciels open source connectés à une blockchain. »

Selon les auteurs du rapport, les analystes Zadi Paled et Isabella Rosenberg, la technologie a le potentiel de perturber les structures de marché existantes et est qualifiée de « l’un des cas d’utilisation les plus convaincants des blockchains ».

La blockchain n’est pas seulement un registre alternatif ou une technologie de comptabilité, et c’est pourquoi les applications ne sont pas limitées, a-t-il déclaré. La mise à jour bloc par bloc d’une blockchain de contrat intelligent est utilisée pour documenter non seulement les transactions d’égal à égal, mais également tout changement arbitraire dans l’état d’un système complexe, permettant ainsi aux blockchains de contrat intelligent d’exécuter des logiciels et des applications alimentant DeFi. .

Par rapport à la finance traditionnelle, DeFi offre certains avantages sous la forme d’un accès plus facile pour les populations sous-bancarisées, des délais de règlement plus rapides, des produits uniques, une innovation plus rapide, une plus grande transparence et plus d’efficacité.

Mais il s’agit «d’un travail en cours» qui connaît de nombreux piratages, bogues et escroqueries pures et simples et constitue un défi pour les décideurs politiques, ce qui signifie que «l’adoption publique plus large est probablement encore loin», ont écrit Paled et Rosenberg. Ils ont également souligné des faiblesses structurelles telles que l’évolutivité pour concurrencer directement la technologie des services financiers traditionnels.

Le rapport met en évidence Aave et Uniswap comme deux protocoles clés démontrant les principales applications de DeFi – prêt et trading/échange.

Perturber le système financier existant

Parlant de la croissance du secteur DeFi au cours de l’année écoulée, le rapport a cité les rendements des pièces stables «beaucoup plus élevés» que sur les dépôts bancaires assurés comme la raison de cela. On estime que 3,5 millions d’adresses uniques ont interagi avec les protocoles DeFi.

Ces rendements sont généralement de 5 %, « environ dix fois les rendements disponibles sur les dépôts bancaires assurés », note le rapport, ajoutant que ces rendements peuvent encore être améliorés.

Il a en outre souligné que les enquêtes de la Réserve fédérale montraient que l’utilisation de l’argent avait diminué dans tous les groupes d’âge pendant la pandémie, et que ceux du groupe d’âge des 25 à 34 ans n’ont utilisé l’argent que pour 10 % des paiements l’année dernière.

Et cela peut contribuer à l’adoption des technologies de paiement numérique, y compris les pièces stables basées sur la cryptographie. Outre la numérisation, la mondialisation contribue à l’adoption de DeFi ainsi qu’à son manque de règles KYC et AML, a-t-il déclaré.

Le rapport mentionne également les DAO et couvre « l’innovation TradFi 2.0 » dans l’écosystème DeFi qui évolue extrêmement rapidement. L’orientation du marché s’est récemment déplacée au-delà des protocoles établis vers des projets plus récents tels qu’Olympus DAD et Alchemix Finance, surnommés « DeFi 2.0 », indique le rapport.

« Du point de vue du système financier au sens large, DeFi est encore un segment de marché relativement petit et une suite de technologies très nouvelles », a-t-il déclaré, ajoutant que les développeurs doivent créer de nouveaux mécanismes pour les prêts non garantis afin de faire des incursions dans davantage de domaines de la finance traditionnelle. Et bien qu’une plus grande surveillance réglementaire semble inévitable, cela pourrait ralentir le développement de l’industrie.

« Néanmoins, les nombreuses innovations dans la finance décentralisée indiquent des voies par lesquelles la technologie connexe pourrait perturber ou être adoptée par le système financier existant. Ils démontrent également un cas d’utilisation convaincant pour les blockchains et la technologie de crypto-monnaie qui devraient aider à soutenir les évaluations du marché pour ces actifs au fil du temps.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.