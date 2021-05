Goldman Sachs reconsidère les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs

Un rapport à venir de la banque d’investissement montre que les crypto-monnaies se sont bien comportées cette année par rapport aux actifs traditionnels.

Goldman Sachs n’a pas toujours été d’accord avec les crypto-monnaies. L’année dernière, il a conclu que les crypto-monnaies n’étaient pas une classe d’actifs, pour diverses raisons, telles que le fait qu’elles ne généraient pas de flux de trésorerie tels que des bonus ou des revenus en raison de leur exposition à la croissance économique.

La banque d’investissement a ensuite reculé un peu, embauchant un vice-président des actifs numériques l’année dernière et relançant le trading de contrats à terme Bitcoin en mars 2021. Maintenant, il semble que Goldman Sachs ait réévalué sa position dans les crypto-monnaies.

Un an à peine après son refus des crypto-monnaies en tant qu’actif, Goldman Sachs publie un nouveau rapport intitulé “Crypto: A New Asset Class?” Les pages du prochain rapport ont été partagées sur Twitter par le fondateur d’Aike Capital, Alex Kruger, samedi.

Le rapport commence par une discussion sur la question de savoir si les crypto-monnaies peuvent être considérées comme une classe d’actifs institutionnelle en discutant avec divers experts en crypto-monnaie et en finance. Sans surprise, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale Investments, qui détient plus de 3% de l’offre totale de Bitcoin, était un partisan des crypto-monnaies, suggérant que les investisseurs étaient attirés par la rareté d’actifs tels que Bitcoin comme couverture contre l’inflation.

Le PDG de Galaxy Digital Holdings, Michael Novogratz, et Goldman Sachs, co-responsable de la stratégie monétaire, Zach Pandl, ont convenu, tandis que le professeur d’économie de l’Université de New York, Nouriel Roubini, a fait valoir que les crypto-monnaies ne peuvent pas être considérées comme un actif car elles n’ont pas de revenus, de bénéfices ou de relations fondamentales.

Le rapport continue de présenter une variété de données sur les crypto-monnaies et leurs performances. Cela montre que Bitcoin et Ether se sont très bien comportés jusqu’à présent cette année par rapport aux actifs traditionnels, tandis que d’autres devises telles que XRP et Dogecoin ont connu des augmentations encore plus importantes cette année.

Les recherches de Goldman Sachs montrent qu’au 19 mai, environ 70% de Bitcoin et 85% d’Ether étaient bénéficiaires, mais cela montre également que ces actifs sont beaucoup plus volatils que le marché boursier.

Après quelques chiffres sur l’offre et la distribution de Bitcoin et d’Ethereum, le rapport définit une terminologie cryptographique clé et fournit des détails sur les principales devises, notamment Cardano, Polkadot, Internet Computer et Algorand.

Enfin, Goldman Sachs explique comment acheter et transférer du Bitcoin et une partie de la cryptographie derrière les transactions Bitcoin.

https://coinjournal.net/news/goldman-sachs-reconsiders-cryptocurrency-as-an-asset-class/