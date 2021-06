Goldman Sachs rejoint le tour de table d’un million de Blockchain Infrastructure Company

Annonces

Goldman Sachs rejoint le tour de table de 28 millions de dollars de Blockchain Infrastructure Company

Blockdaemon a acquis de nombreux clients institutionnels qui commencent à permettre à leurs clients d’acheter du Bitcoin et de l’Ether avant de se lancer dans des protocoles qui paient des intérêts sur les jetons.

Blockdaemon a levé 28 millions de dollars auprès de l’investisseur principal Greenspring Associates et de Goldman Sachs Group Inc.

BlockFi, Warburg Serres, Uphold et Voyager Digital Ltd., étaient d’autres investisseurs dans la collecte de fonds de la série A, selon la déclaration de la société.

La société qui crée et héberge les nœuds informatiques du réseau blockchain prévoit de faire des acquisitions et de doubler ses effectifs à 100. Avec le dernier financement, la société vise à «aider les institutions à faire évoluer rapidement et en toute sécurité l’infrastructure blockchain».

Au cours de l’année écoulée, la société a connu une croissance rapide et gagné des clients, notamment JPMorgan Chase, Citigroup, PayPal Holdings, Robinhood Markets et E*Trade.

« Nous vendons dix fois ce que nous vendions il y a un an, principalement à de nouvelles institutions entrant dans l’espace », a déclaré le PDG Konstantin Richter.

Au premier trimestre 2021, Blockdaemon a déclaré un revenu net de 18 millions de dollars et un chiffre d’affaires d’environ 24 millions de dollars.

Goldman Sachs, qui a dirigé l’investissement de 15 millions de dollars dans le fournisseur de données Coin Metrics, a contribué 5 millions de dollars au tour de Blockdaemon. « Cela a été un long dialogue avec eux », a déclaré Ritcher.

Le PDG a en outre partagé dans une interview qu’il a constaté une progression parmi les grandes sociétés financières qui commence par leur permettre à leurs clients d’acheter Bitcoin et Ether avant de se lancer dans des protocoles qui paient des intérêts sur les jetons pour sécuriser le réseau.

“Les grandes institutions prennent au sérieux le fait de payer un rendement sur les jetons à leurs clients”, a-t-il déclaré. “Cela montre que les grandes institutions financières voudront au fil du temps rivaliser avec Coinbase” en copiant son modèle de moyens plus faciles d’acheter et de gagner des intérêts sur diverses pièces numériques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.