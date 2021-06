Goldman Sachs s’associe à Galaxy Digital pour diriger le trading de contrats à terme sur Bitcoin

Goldman Sachs continue d’évoluer vers l’adoption de la crypto-monnaie et d’offrir des produits crypto à ses clients. La décision la plus récente de la banque pour y parvenir est son partenariat avec Galaxy Digital de Mike Novogratz, qui permettra à la société de commencer à proposer des contrats à terme Bitcoin. C’est la première fois que la banque de Wall Street s’associe à un fournisseur de liquidités pour les actifs numériques.

Selon Damien Vanderwilt, coprésident de Galaxy Digital, la société sera en mesure d’offrir une passerelle vers l’industrie de la crypto-monnaie et permettra à la banque de commencer à proposer des produits d’investissement basés sur la crypto-monnaie.

Le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs pour la région Asie-Pacifique, Max Minton, a déclaré que la décision d’introduire des contrats à terme Bitcoin est venue pour que la banque fournisse des actifs qui intéressent vraiment ses clients. En 2021, cela inclut désormais la crypto, comme l’a souligné Minton.

La crypto-monnaie commence à conquérir Wall Street

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Goldman décide d’adopter la crypto. Auparavant, la banque avait mis en place un bureau de négociation crypto, et peu de temps après, elle a fait une annonce sur le lancement des options ETH et des contrats à terme.

Vanderwilt espère maintenant que cette décision attirera encore plus d’investisseurs institutionnels dans l’industrie de la cryptographie. Galaxy Digital a émis l’hypothèse que cela pourrait aider à améliorer la stabilité des prix des crypto-monnaies et à réduire la volatilité. Non seulement cela, mais la décision de Goldman pourrait même encourager d’autres grandes entreprises et banques de Wall Street à suivre ses traces et à commencer à utiliser les crypto-monnaies pour attirer de nouveaux clients et gagner plus d’argent.

Bien sûr, la demande de crypto-monnaies à Wall Street existe déjà, et Goldman ne sera que la première banque à commencer à travailler avec des devises numériques. Il y a déjà plusieurs banques qui sont plus qu’intéressées ; en fait, ils ont déjà annoncé des plans pour apporter leurs propres tables d’opération.

