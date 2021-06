Goldsmiths: Le directeur d’école critique l’université pour excuse de «traumatisme racial» | Royaume-Uni | Nouvelles

Katharine Birbalsingh, fondatrice et directrice de l’école communautaire Michaela, s’en est pris à la Goldsmiths University pour avoir autorisé les étudiants à demander des prolongations d’affectation s’ils ont été victimes d’un traumatisme racial. Les preuves ne doivent pas être fournies et seront évaluées dans le cadre d’un processus d’autocertification et par l’université. S’adressant à GB News, Mme Birbalsingh a déclaré: “Il a toujours été des cas où les gens peuvent reporter leurs examens, ce n’est pas impossible et pour des circonstances très spéciales.

“C’est juste cette catégorie étrange qui est sortie maintenant appelée traumatisme racial parce qu’alors vous pensez qu’est-ce que cela signifie exactement ?

“J’aimerais avoir une définition de cela, ce que cela signifie et à qui cela s’applique. Quelqu’un peut-il souffrir d’un traumatisme racial ou n’y a-t-il que certaines races qui peuvent le faire?

“C’est là que ça devient délicat et ça sent un peu le racisme.

“Je ne voudrais pas dire avec certitude parce qu’il faut entendre ce qu’ils entendent par traumatisme racial, mais cette idée que l’on hérite du chagrin de ses ancêtres si l’on est blanc et que l’on hérite du traumatisme de ses ancêtres si l’on est noir.

“Cette idée est quelque chose que nous devrions rejeter parce que nous ne sommes tous que des individus.”

Elle a ajouté: “Les gens ont peur d’être traités de racistes.”

Sara Bafo, présidente de l’Union des étudiants de Goldsmith, a écrit sur Twitter: “L’université a accepté notre proposition d’incorporer le” traumatisme racial “comme raison de reporter les essais et les examens pour les Noirs et les PoC [person of colour] étudiants, cela se fera par auto-certification (en s’éloignant de la fourniture de soi-disant preuves).”

Plus tôt, la présentatrice de GB News, Mercy Muroki, a demandé ce qui serait considéré comme un traumatisme racial.

“Un traumatisme racial et en fait le président du syndicat étudiant a déclaré que si vous subissez un racisme institutionnel, vous devriez pouvoir l’utiliser pour sortir d’un examen.

“C’est un concept abstrait de traumatisme racial. Ce qui serait même classé comme un traumatisme racial.”

Son co-animateur Colin Brazier a ajouté: “Où est le processus? Si vous faites potentiellement quelque chose qui change de carrière et que vous obtenez un examen noté d’une manière différente ou un essai qui doit être rédigé aujourd’hui mais il arrive la semaine prochaine et vous dites si certaines personnes peuvent prétendre qu’elles ont été désavantagées par un traumatisme racial.

“Il y a aussi cette idée d’auto-certification, ce que vous percevez comme un acte de traumatisme racial.”