Goleada de l’At. Astorga contre Burgos Promesas (3-0)

04/03/2021 à 20:49 CEST

le Astorga a commencé par une victoire 3-0 à domicile contre le Promesses de Burgos lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce samedi à la Municipale La Eragudina. Avec ce résultat, l’équipe astorienne est troisième avec 38 points et Burgos cinquième avec 40 points en fin de match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le À. Astorga, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale La Eragudina avec un objectif de Sergio Fernandez à 15 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe astorienne avec un objectif de Pablo Zotes à la minute 30 qui a établi le 2-0. L’équipe locale s’est jointe à nouveau, ce qui a accru les différences en faisant 3-0 grâce à un but de Amour Javi à la 38e minute, concluant la première mi-temps avec un 3-0 dans la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 3-0.

Pour le moment, le Astorga reste avec 38 points et le Promesses de Burgos avec 40 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le À. Astorga disputera son match contre le Gymnastique de Ségovie en dehors de la maison. Pour sa part, Promesses de Burgos jouera dans son fief son match contre lui Christ athlétique.

Fiche techniqueÀ. Astorga:Alberto, Toni Badia, Uña, Jorge, Davo (Gonzalo, min 60), Héctor Taranilla, Perrini, Sergio Fernández, Pablo Zotes (Rober F., min 68), Javi Amor et Álex LorenzoLes promesses de Burgos:Adrián Quintana, Iván Serrano, marié, González, Dani Burgos, Mota, Scarf, Barahona, Mario, Nacho et GabriStade:Municipale La EragudinaButs:Sergio Fernández (1-0, min.15), Pablo Zotes (2-0, min.30) et Javi Amor (3-0, min.38)