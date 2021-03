Goleada de Moratalaz contre Santa Ana (3-0)

25/03/2021 à 10h36 CET

Le Moratalaz consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Saint Ana lors de la réunion tenue dans le Champ Dehesa de Motaralaz ce mercredi. Le Moratalaz est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son stade par un score de 1-0 à Terre plate. Concernant l’équipe visiteuse, le Saint Ana a récolté un nul à un contre le Villanueva del Pardillo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe madrilène est deuxième, tandis que le Saint Ana il est le douzième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Après la mi-parcours du match, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Madrid, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Rida à la 66e minute. Moratalaz à travers un peu de Fiol à la 83e minute, permettant le 2-0. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui a augmenté les différences, ce qui en fait 3-0 grâce à un but de Miguel Coperias juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, clôturant ainsi le match avec un résultat de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Luismi, Rida, basque, Fiol Oui Miguel Coperias remplacer Vincent, Vargas, Cristian Mora, Des églises Oui Abel, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Ferdinand, Duffort, lire, Envie Oui Villada, qui est entré par Blanc, Fernandez, Toni Villarreal, Copain Oui Buisson.

L’arbitre a averti Abel Oui Cristian Mora par le Moratalaz déjà Ferdinand Oui Duffort par l’équipe de Madrid.

Avec ce bon affichage, le Moratalaz il monte à 39 points dans la première phase de la troisième division et reste à la deuxième place du classement, en position d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF. Pour sa part, Saint Ana il reste à neuf points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, avec laquelle il a atteint ce dix-neuvième jour.

Le lendemain, l’équipe de Jorge Vallejo fera face à Union Adarve, Pendant ce temps, il Saint Ana de Luis Sauras sera mesuré contre Torrejon CF.

Fiche techniqueMoratalaz:Yayo, Corchón, Cristian Mora (Vasco, min 59), Hernandez, Sergio García, Vicente (Luismi, min 46), Valle, Vargas (Rida, min 46), Abel (Miguel Coperias, min 67), Martin et Iglesias (Fiol, min 59)Saint Ana:Medina, Fer Bajo, Boveda, Martín, Palazon, Joaquín, Mateos (Désiré, min 79), Toni Villarreal (Lee, min 79), Mata (Villada, min 79), Blanco (Fernando, min 59) et Fernandez (Duffort, min 59)Stade:Champ Dehesa de MotaralazButs:Rida (1-0, min.66), Fiol (2-0, min.83) et Miguel Coperias (3-0, min.89)