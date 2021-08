Golem et Allchemy collaborent sur un projet sans précédent pour déterminer les origines de la vie

in

L’objectif du projet est de trouver des composants moléculaires essentiels aux origines de la vie sur la base de l’analyse des prébiotiques, ou des composés que le corps humain ne peut pas digérer, a appris Invezz dans cette publication. Les organisations scientifiques peuvent intégrer Golem, un marché de puissance de calcul décentralisé qui consiste en un réseau de nœuds qui implémentent le protocole de réseau Golem, dans des lignes de recherche.

Allchemy et ses jalons

Allchemy, une entreprise privée basée aux États-Unis, développe des algorithmes hybrides basés sur la connaissance et l’intelligence artificielle pour découvrir de nouvelles molécules bioactives dans le respect de l’environnement. Il a été co-fondé par le professeur Bartosz Grzybowski, qui a inventé la plate-forme rétrosynthétique Chematica. Ce fut le premier logiciel de l’histoire, dont les plans de synthèse furent validés en laboratoire. Des synthèses générées par ordinateur de produits naturels complexes ont été récemment décrites dans un article de référence. La société a dévoilé le moteur complexe pour l’évolution chimique in silico de petits substrats en molécules fonctionnelles plus grandes.

Ensemble de programmes pour trouver d’urgence des traces de vie.

S’ils ne trouvent pas eux-mêmes les origines de la vie, le spectacle visera au moins à identifier leurs traces plausibles. Les participants au projet utiliseront la puissance de calcul de Golem pour simuler des synthèses prébiotiques à une échelle sans précédent, prenant en compte des milliards de réactions et de molécules. Les prébiotiques sont consommés par les probiotiques, qui ont une variété d’avantages digestifs pour les humains. En identifiant ces connexions, l’algorithme recherchera des voies synthétiques qui ont potentiellement rendu possible le métabolisme et l’auto-réplication.

Auparavant, la recherche n’avait jamais été menée à cette échelle, ni soutenue par le moteur de synthèse informatisé de pointe mis en œuvre dans Golem. L’équipe du projet est actuellement dans la 10e génération d’analyse. Ils ont traité un ensemble de molécules primordiales au nombre de près d’un milliard.

Piotr Janiuk, fondateur et PDG de Golem Factory, a déclaré :

« Nous sommes ravis de révéler enfin le fruit de notre collaboration de longue date avec Allchemy, un projet qui a le potentiel de devenir un tournant pour la blockchain et les communautés scientifiques. Le projet démontre à la communauté blockchain que des partenaires renommés des sciences de la vie comme Allchemy voient le potentiel pratique de Golem et peuvent le tester à l’aide du protocole. Et, dans le contexte du futur de Golem, tant que la collaboration fonctionne comme prévu, elle établit un cadre (ou un processus) pour interconnecter les installations scientifiques avec le protocole, presque à la demande.

Golem Factory a accordé une subvention pour payer les coûts de calcul et les remettre en GLM, le jeton de la plate-forme. Il a également co-créé et mis en œuvre l’algorithme.

