Golem Network lance Ethereum [ETH] Miner avec des paiements Polygon

Golen Network a lancé son application de minage Windows appelée Thorg. L’application minière a un paiement Polygon qui supprime de nombreux défis miniers. Golem Network prétend que Thorg rendra l’exploitation minière facile et amusante. Les autres avantages annoncés sont la facilité d’installation et de déploiement.

En termes simples, Golem essaie de rendre l’exploitation minière sur Ethereum facile pour tout le monde. La version actuelle a besoin d’une bonne puissance GPU, mais l’équipe dit que le minage avec CPU sera bientôt disponible.

Une autre opportunité de revenu passif ?

L’extraction de crypto-monnaies a toujours été une opportunité de revenu attrayante pour de nombreux utilisateurs. Il fournit en quelque sorte un revenu passif provenant des ordinateurs, mais a toujours eu des problèmes en termes de matériel et d’utilisation d’électricité nécessaires. Il existe encore de nombreuses critiques autour de l’exploitation minière de Bitcoin en raison de son énorme consommation d’énergie. De plus, vous ne pouvez plus exploiter Bitcoin avec des machines ordinaires. Mais il existe encore de nombreuses options qui permettent aux utilisateurs grand public d’exploiter la crypto. Golem Network en a lancé un hier.

Thorg est la nouvelle application de minage pour les utilisateurs de Windows alimentée par Golem Network. Il a une interface utilisateur simple avec un processus d’installation facile. La conception est axée sur l’UX et fonctionne de manière non dépositaire.

En outre, Thong bénéficie des paiements de couche 2 construits sur Polygon. Les utilisateurs peuvent télécharger et installer l’application et commencer à miner GLM jetons avec leur GPU. Selon l’annonce et le site officiel, le minage avec CPU sera bientôt possible. Le processus d’installation et d’exécution est simple. Il vous suffit de télécharger l’application sur le site Web Torg.io et de créer un portefeuille.

Le processus d’extraction à Thorg est simple. Il permet aux utilisateurs de Windows de calculer des tâches qui créent des « partages ». Ces “actions” sont collectées et utilisées pour exploiter Ethereum. Le jeton GLM est le jeton natif du réseau Golem. Les mineurs reçoivent ce jeton en fonction de leur contribution à la création de « parts ». Le jeton GLM est utilisé pour vendre et acheter des calculs sur le réseau Golem. Comme mentionné ci-dessus, Thorg utilise un pilote de paiement Polygon qui permet des transactions bon marché.

Piotr “Viggith” Janiuk dit à propos de la nouvelle application de la mine :

« Golem est toujours un projet évolutif bien adapté pour exploiter de plus en plus de cas d’utilisation. Thorg est un moyen pour nous de montrer les progrès dans plusieurs domaines de développement technique et de les tester en les mettant à la disposition des utilisateurs finaux et de notre communauté croissante de développeurs. La mise en œuvre de Thorg aide également à améliorer le marché de Golem : le cas d’utilisation de l’exploitation minière ouvre de nouvelles voies pour parvenir à un marché sain et efficace en fournissant des outils supplémentaires pour optimiser les revenus passifs avec Golem. »

Les utilisateurs ont besoin Windows 10 ou plus pour l’exploitation minière avec Torg. Le système doit avoir au moins une carte graphique de 6 Go. Mais le minage avec CPU sera bientôt disponible.