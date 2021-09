Golem Network lance une application pour permettre aux utilisateurs d’exploiter l’ETH sur les ordinateurs portables

Le réseau Golem, une plate-forme open source flexible qui cherche à offrir un accès démocratisé aux ressources numériques, a lancé une application qui permet à toute personne possédant un ordinateur portable d’exploiter la crypto. La société a publié cette nouvelle via un article de blog le 23 septembre, notant que l’application s’appelle Thorg. Thorg fonctionnerait sur le réseau Golem et permettrait aux utilisateurs d’exploiter Ethereum (ETH / USD) de manière simple, intuitive et non dépositaire.

Selon le billet de blog, Thorg permet aux utilisateurs de Windows de calculer des tâches pour créer des partages. Le réseau utilise ensuite ces partages pour extraire l’ETH. Pendant que l’application exploite l’ETH, les utilisateurs obtiendront le jeton Golem (GLM / USD). Le réseau Golem effectue ensuite les paiements via un contrôleur de paiement Layer 2 Polygon. Ce contrôleur de paiement aide à minimiser les frais de transaction élevés associés au jeton ERC-20 GLM.

Selon le PDG de Golem Network, Piotr Janiuk, cette version fait partie de l’objectif du projet d’exploiter davantage de cas d’utilisation. Selon lui, Thorg est un moyen pour l’entreprise de montrer ses progrès dans de multiples domaines de développement technique et de les tester avant de les utiliser pour les utilisateurs finaux et le nombre croissant de développeurs dans l’écosystème.

Janiuk a ajouté,

La mise en œuvre de Thorg contribue également à améliorer le marché Golem : le cas d’utilisation de l’exploitation minière ouvre de nouvelles voies pour parvenir à un marché sain et efficace en fournissant des outils supplémentaires pour optimiser les revenus passifs avec Golem.

Les exigences de Thorg peuvent limiter la base d’utilisateurs

La configuration minimale requise pour exécuter l’application Thorg est un système d’exploitation Windows 10 et une carte graphique avec 6 Go de RAM ou plus. Ces exigences limitent les PC pouvant gérer l’application aux ordinateurs portables de jeu haut de gamme, qui sont relativement chers. Il convient également de noter qu’une carte graphique avec 6 Go de RAM ne produira qu’environ 26 MHz / s.

En tant que tel, les revenus du minage seront marginaux après prise en compte de la consommation électrique de l’ordinateur portable. Selon les calculateurs de minage, le minage avec un PC doté d’une carte graphique de 6 Go peut générer un rendement quotidien d’environ 0,06 $ (0,044 livre). Avec de tels retours, il faudrait plus de trois mois pour obtenir 6 $ (4,38 livres) de l’exploitation minière ETH, selon Coinwarz, un calculateur d’exploitation minière ETH. Bien que les récompenses dépendent de la puissance d’une carte graphique, elles ne peuvent toujours pas correspondre à quelqu’un qui utilise une plate-forme minière.

Pour s’assurer que personne ne se sente exclu, le réseau Golem a noté que les GPU haut de gamme ne sont pas nécessairement nécessaires pour produire des actions et gagner du GLM. La société a déclaré qu’elle travaillait à l’intégration des calculs du processeur chez Thorg.

Alors que Janiuk pense que ce développement contribuera à étendre l’écosystème Golem, GLM saigne après avoir perdu 4,29% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 0,4683 $ (0,34 livre), au moment de la rédaction.

Le post Golem Network lance une application pour permettre aux utilisateurs d’exploiter l’ETH sur des ordinateurs portables, apparue en premier sur Invezz.