Golf Star aurait un défi pendant la récupération

Tiger Woods poursuit son long voyage de rétablissement. Mais alors qu’il guérit des blessures qu’il a subies lors d’un accident de voiture en février, la star du golf de 45 ans n’a pas été capable de faire une grande chose. Selon PEOPLE, Woods n’a toujours pas pu jouer au golf pendant sa rééducation et sa convalescence.

“Tiger est de bonne humeur et va bien, mais il n’a pas pu jouer au golf du tout”, a déclaré une source proche de Woods à PEOPLE, ajoutant qu’il “n’était pas allé à The Woods Jupiter, son restaurant du sud de la Floride, depuis avant le accident en Californie.” Cela survient après que Woods a été aperçu à Los Angeles avec sa petite amie Erica Herman avec des béquilles et portant une manche de protection sur sa jambe droite.

Rickie Folwer a parlé aux journalistes le mois dernier et a déclaré que Woods avait encore un long chemin devant lui. “Je sais qu’il s’en sort en ce qui concerne la réadaptation, cela prend la majeure partie de sa journée”, a déclaré Fowler. “Je sais que ça a été difficile. C’est un long chemin jusqu’à maintenant, il a un long chemin à parcourir, mais il met le travail.” Woods a été impliqué dans un accident de voiture le 23 février à l’extérieur de Los Angeles. Il a subi une intervention chirurgicale à la suite de l’accident, et Anish Mahajan, MD, médecin-chef du centre médical Harbor-UCLA, a déclaré que Woods “a subi d’importantes blessures orthopédiques à son membre inférieur droit”.

En mai, Woods a parlé de son rétablissement. “Cela a été un animal entièrement différent”, a déclaré Woods à Golf Digest. “Je comprends mieux les processus de réadaptation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu.” Golf Digest a demandé à Woods s’il rejouerait au golf. Il a déclaré : « Ma physiothérapie m’a occupé. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif n°1 en ce moment : marcher seul. Avancer une étape à la fois.

Woods est l’un des meilleurs golfeurs à avoir jamais pratiqué ce sport. Il a remporté 11 fois les prix PGA Player of the Year et PGA Tour Player of the Year Awards. Wood est également 10 fois meilleur gagnant du PGA Tour et a remporté 15 championnats majeurs, dont cinq tournois Masters. Cette année, Woods a été intronisé au World Golf Hall of Fame.