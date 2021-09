Golf Terramar s’habille pour l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya

in

28/09/2021 à 16h49 CEST

L’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya atteint sa quatrième édition au Golf Terramar, qui a déjà définitivement uni son nom à celui du tournoi Ladies European Tour (LET) et qui mettra en vedette les meilleurs joueurs européens.

Une Golf Terramar qui s’habille longuement pour l’occasion puisqu’elle inaugurera une nouvelle aire de jeu, mettant en vedette en particulier dans le grand lac de la les trous 10 et 13, ainsi que le lac du 15 qui veut devenir une référence à côté du par 3 déjà reconnu surplombant la mer Méditerranée.

Le club a travaillé dur pour que ces trous puissent être libérés qui n’avaient en principe pas à entrer en scène avant la fin de l’année. Mais avec la confirmation du tournoi pour ce début octobre, tout a été avancé pour que les joueurs puissent déjà en profiter, même s’ils sont encore un peu tendres.

Troisième phase de rénovation

Achèvement des travaux de la troisième phase du réaménagement du champ permettra aux fans de voir le terrain dans toute son ampleur après avoir déplacé plus de 51 000 mètres cubes de terrain et le spectaculaire lac central.

« Terramar devient un parcours très particulier, avec trois zones qui auront une personnalité différente & rdquor ;, précise Martin Ebret, auteur du Master Plan du Terramar Golf Club. “D’un côté de la route, des trous très méditerranéens et de l’autre, la nouvelle & rdquor; zone”, a-t-il déclaré.

Une incitation de plus à aller du vendredi 1 au dimanche 3 au club de Sitges pour profiter du meilleur golf féminin européen et découvrez un club à la claire vocation méditerranéenne et qui lance également sa nouvelle image.

Les joueurs, dans ‘La Fragata’

Ce mercredi, à partir de midi, les joueurs se rendront à la plage de La Fragata, à côté des célèbres escaliers qui donnent accès à l’église de San Bartolomé et Santa Tecla, où ilsous allons prendre une photo commune et pratiquer sur le sable de la plage, dans sa volonté d’ouvrir le tournoi à la ville de Sitges.

CA seraL’acte officiel qui donnera le coup d’envoi du tournoi qui débutera du vendredi 1er au dimanche 3 octobre avec une grande distribution des meilleurs joueurs européens. Un week-end avec le meilleur golf de Sitges.