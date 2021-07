Golfe | Jeux Olympiques : Adri Arnaus vise très haut : “On ira chercher l’or contre les meilleurs du monde”

Adri Arnaus, qui fera ses débuts ce jeudi au tournoi de golf des Jeux de Tokyo, j’ai admis que L’absence de Jon Rahm En raison de son positif pour le covid “c’est un coup dur”, mais il a ajouté qu’il aime les défis “et c’est très cool”.

“Nous savions qu’avec Jon, l’équipe avait de nombreuses options de médailles”, dit à propos de l’absence du numéro un mondial. “Mais la situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui est ce qu’elle est et vous ne savez pas jusqu’à la dernière minute ce qui va se passer”, a déclaré le joueur de Barcelone.

“Maintenant, avec Jorge Campillo (le remplaçant de Rahm), nous allons y aller aussi. Nous avons des aspirations très élevées. J’ai vraiment hâte de commencer jeudi, j’ai hâte d’y être. N’importe quelle médaille serait un bon résultat mais nous irons chercher l’or contre les meilleurs du monde », a déclaré Arnaus, qui a déjà testé le parcours du Kasumigaseki Country Club à deux reprises.

“Nous avons deux tours joués. Dimanche était un premier contact et je me suis déjà rendu compte que le terrain nécessite d’être un joueur très complet. Il faut bien prendre la force et la ligne et avec ça on va mettre beaucoup de putts”, a-t-il déclaré.

Son deuxième tour d’essai, ce lundi, lui a servi à “voir différentes options, proposer la stratégie, voir les différents vents”. “Nous pensons que tout est prêt”, a déclaré Arnaus lors d’une conférence de presse organisée à Tokyo par le Comité olympique espagnol (COE).

Le golfeur a souligné que les Jeux “sont une nouvelle expérience et il y aura des nerfs”, même si sa bonne acclimatation le rassure. “Je suis très content de la façon dont j’ai planifié ce voyage, avec le temps de m’adapter à la chaleur et au décalage horaire”, a-t-il déclaré.

En attendant Campillo

Le directeur technique de la Fédération espagnole, Ignacio Gervs, a rapporté que Jorge Campillo a déjà passé deux contrôles covid et ce mardi à Madrid subira le troisième. Si le résultat est également négatif, envolez-vous pour Tokyo dans l’après-midi et arrivez sur le site olympique le mercredi, la veille du début du tournoi.