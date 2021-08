Golfe | Jeux Olympiques : Carlota Ciganda et Azahara Muoz, contre les empires sud-coréen et américain

La Pampelune Carlota Ciganda et la malaguea Azahara Muoz, qui a déjà concouru il y a cinq ans à Ro 2016, sont à nouveau les représentantes espagnoles au tournoi olympique de golf féminin à Tokyo 2021, où elles affronteront les grandes joueuses sud-coréennes et américaines, en tant que principales favorites a priori.

Après des jours après l’Américain Xander Schauffele remportera l’or dans le tournoi masculin, c’est au tour des femmes dans le champ est de la Country Club de Saitama Kasumigaseki, scène de la lutte pour la gloire olympique, à laquelle optent Carlota Ciganda (32 mondiale) et Azahara Muoz (84), qui grandissent lorsqu’elles représentent l’Espagne.

Ciganda a affirmé en son temps avoir appris de l’expérience de Ro, où il avait vingt et unième et où il a vérifié que c’était une priorité de s’isoler de l’environnement afin de mieux cibler la concurrence. La première lecture que la Navarraise a tirée de ses entraînements à Kasumigaseki est que c’est un terrain qui plaît aux frappeurs. “Je pense que cela profite à ceux qui vont plus longtemps, car il y a des bunkers qu’avec le drive, vous pouvez les dépasser. Les greens sont assez déplacés par zones, avec quoi si vous avez un bâton plus court jusqu’au green, vous pouvez mieux attaquer certains drapeaux. Donc, je pense que je vais bien”, explique le joueur dans des déclarations à la RFEG.

Cependant, Carlota est prudente quant à ses options de médailles. “J’ai passé une année au cours de laquelle je n’obtiens pas les résultats que j’aime. Je pense que je joue mieux que mon jeu ne le dit.. Il faut continuer et être patient, car je suis content du jeu et j’arrive mentalement frais et après m’être reposé. J’arrive en bon état “, résume.

Alors que Azahara Muoz, trente-neuvième à Rio de Jainero, confirme également qu’elle est très motivée. “J’arrive en frappant très bien la balle et avec beaucoup d’envie”, dit-il, et prévient : “Il faut mettre la balle dans le fairway, car le rough est dur”.

L’ancien joueur Marta Figueras-Dotti, présidente du circuit féminin européen, fait entièrement confiance aux Espagnoles : « C’est vrai qu’elles ont des rivales très coriaces, qu’elles affrontent chaque semaine en LPGA, mais Nous savons tous à quoi ressemble le golf, et si les résultats sortent, ils ont des chances, car ils jouent bien même si leurs résultats ne le montrent pas. », mis en évidence ..

Le podium de Ro, présent

Contrairement à ce qui s’est passé avec les garçons, au championnat desquels le Britannique Justin Rose, le Suédois Henrik Stenson et l’Américain Matt Kuchar étaient absents, dans le tournoi féminin, il y aura les membres du podium Ro 2016 : Park Inbee, la Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Chinoise Shanshan Feng, également candidats à nouveau.

Parc inbee, 33 ans, actuel numéro 3 mondial et vainqueur de 21 titres, dont sept majors, défend le titre à Saitama et dirige une armée sud-coréenne dont ils font également partie Ko Jin Young, Kim Sei Young et Kin Hyo-Joo, classés numéros 2, 4 et 6.

Les Sud-Coréens affronteront une autre équipe puissante, également composée de quatre membres : l’Américain qui commande la numéro 1 mondiale, Nelly Korda, récent champion de la PGA -son premier grand-, et qui complète sa soeur Jessica, Danielle Kang (5) et Lexi Thompson (9).

Les joueurs de la stature du Canadien commencent également avec une vitole d’aspirants joueurs de podium Brooke M. Henderson, propre Lydie ko, médaillé d’argent à Rio de Janeiro ; l’australie Minjee lee ou le thaï Ariya jutanugarn.