Golfe | Jeux Olympiques : Carlota Ciganda s’élance à deux coups de la médaille d’or

Mis à jour 04/08/2021 – 08:54

Le mauvais rôle du golf masculin Dans le tournoi olympique, j’ai trouvé une réponse très différente après le premier jour de la compétition féminine. Carlota Ciganda et Azahara Muoz ont pris un excellent départ avec respectivement 68 et 69 coups, ce qui ne l’a séparée que de deux coups de la Suédoise Madelene Sangstrom, qui mène avec 66.

“Méfiez-vous d’eux qui se transforment lorsqu’ils portent le costume de l’équipe nationale”a déclaré la veille le président de la Fédération espagnole Gonzaga Escauriaza. Pour une raison ou une autre, ils ont tous deux réalisé leur meilleur début d’année par une journée extrêmement chaude et humide. La Navarraise, six birdies et trois bogeys, aurait même pu s’illustrer dans une manche encore meilleure puisqu’elle n’a pu profiter que d’un des trois par 5 du Kasumagaseki Golf Club, à environ 50 km à l’est de Tokyo.

Ses 68 succès l’ont égalée avec le Coréen Jin Young Ko, la numéro 2 mondiale qui était la première du classement pendant plus d’un an, et avec un désavantage avec l’Américaine Nelly Korda, la petite des Korda, filles du célèbre tennisman tchèque vainqueur de l’Open d’Australie. Sans top 5 depuis 9 mois, ce qui lui a fait chuter en un an de plus de 20 places au classement mondial – elle a désormais 35 ans – Carlota est revenue commander son jeu juste à temps.

Dans sa deuxième expérience aux Jeux Olympiques, La passion d’Azahara pour ce rendez-vous est excessive. A tel point que lorsque le report dû à la pandémie a été connu d’un an, j’ai mis de côté les projets que je devais être maman pour être à Tokyo. La malaguea a beaucoup contrôlé son jeu, elle a surmonté le premier bogey de la journée (trou 10) car son revenu était intéressant -il avait fait trois birdies- sans forcer sur le green, elle a ajouté un nouveau hit et le bogey du trou 17 car il est sorti un dépliant du rough et cela n’a pas effacé son sourire.

Jouer en trois jours

Les mauvaises conditions météorologiques qui annoncent pour samedi de réduire presque certainement le tournoi à trois jours. A la fin de la signature des cartes, les joueurs ont été informés de la possibilité plus que certaine que 27 trous soient joués jeudi et 27 autres vendredi.