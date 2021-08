Golfe | Jeux olympiques : Doublé des États-Unis au golf : médaille d’or féminine de Nelly Korda

in

Xander Schauffele et Nelly Korda. Le tableau d’honneur du golf olympique a une couleur dominante : celle du les États-Unis d’Amérique. La numéro 1 mondiale a clôturé sa médaille d’or olympique dans un tournoi féminin après avoir souffert lors de la dernière journée des attaques de Mone Inami et Lydia Ko.

Malgré que Korda Il a commencé la journée installé en première position avec confort (il avait trois avantage après la 3e journée de compétition), il allait souffrir pour être en or. Surtout, tout viendra après un 7e trou dans lequel un double boguey a posé les planches sur le tableau d’affichage à côté de Ashok, Ko et Pedersen.

Il a dû faire ressortir la magie et le talent du numéro 1. Ils ont déclenché trois magnifiques trous alors que le tournoi était à son stade le plus régulier. Trois birdies d’affilée qu’ils lui ont redonné le 3 d’avantage pour pouvoir réguler et arrêter les attaques qui venaient de derrière.

Inami, Ko et Ashok ils étaient les meilleurs poursuivants, les Japonais étant tout près de donner une joie spectaculaire à sa paroisse. Empathique avec Korda après un birdie putt à 17 ans. Cela ne servirait pas à gagner après un bogey à 18 ans, et son run total rapporterait un score de -16. Médaille, et le pays du joyeux soleil levant après Hideki Matsuyama n’a pas pu dans le tournoi masculin dans le bris d’égalité.

Inami et Ko après le bris d’égalité MICHAEL REYNOLDS

C’est précisément un bris d’égalité qui a décidé de l’argent entre Inami et Ko avec une issue favorable du côté local. La de Nouvelle Zélande Il a brillé toute la journée, surtout jusqu’au 7e trou, mais est tombé dans cette phase de mort subite. Il ajoute ainsi sa deuxième médaille olympique après celle de Ro 2016.

Les deux accompagnent Nelly Korda. Une nouvelle superstar du sport américain qui à 23 ans ajoute une médaille d’or olympique au Championnat PGA féminin, en plus de poursuivre une solide progression dans le numéro 1 du classement mondial.

Participation espagnole discrète

Ce n’était pas le tournoi espagnol. Azahara Muoz et Carlota Ciganda Ils ont clôturé les quatre jours de compétition loin des positions privilégiées. La Pamplonica à la 29e place avec un score de -4, tandis que la malaguea à la 50e avec un total de +6 coups sûrs.