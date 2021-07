Golfe | Jeux Olympiques : Il y aura des gâteaux pour l’or olympique au Kasumigaseki Country Club

in

Le Japon se réveillera dimanche avec la même attente qu’en avril dernier, il a assisté à la dernière journée des Masters, un lundi matin où il y avait le plus grand absentéisme au travail de l’année pour voir la veste verte de Hideki Matsuyama.

Après avoir surmonté la contagion du Covid-19, Après avoir dû se lever tôt samedi pour jouer deux trous, faire un birdie, et repartir à quatre heures dans le jeu principal avec Xander Schauffele et Carlos Ortiz, le golfeur japonais s’est positionné à un seul coup de l’Américain après une carte de score 67 coups.

L’embouteillage est redoutable. Huit joueurs, dont Paul Casey, qui cherche à succéder à son compatriote Justin Rose, et Rory McIlroy, le golfeur qui joue sans casquette car ceux qui ne sont pas sur mesure sont trop amples. Sans options sont Adri Arnaus, coulé samedi (74 coups sûrs) et Jorge Campillo (69), quarante-cinquième et cinquante-quatrième.

C’était une journée ininterrompue, extrêmement chaude, humide. Marquer. Matsuyama, qui a commencé la journée du mouvement avec bogey, a réalisé cinq birdies et n’est pas allé se coucher car un coup de Schauffele, un amoureux des Jeux, lui a permis de toucher au dernier trou. Poursuivez le doublé olympique Masters-or qui ouvrira une nouvelle ère dans les statistiques. Celle de San Diego, la première médaille d’or des États-Unis depuis 1900.

Avancée latino-américaine

L’Amérique latine aura trois pièces à déplacer. L’irrégulier Carlos Ortiz (69, avec cinq birdies et trois bogeys) rejoint le Colombien Sebastin Muoz (66) et le surprenant Chilien Mito Pereira (68), en quête de la troisième médaille d’or olympique de l’histoire du pays. Ils n’en ont obtenu que deux en double de Mass, avec Fernando Gonzlez en double. à Athènes en 2004.

Arnaus n’a pas pris de fairway jusqu’au trou 11. Couplé au fait que sur les neuf putts qu’il avait en dessous de quatre mètres, il n’en a pas troué, il donne une explication de ce qui s’est passé. Ils ont été entonnés à partir de là et compte tenu de la façon dont il a travaillé plus tard dans le domaine de la pratique, un bon adieu est attendu. Au niveau que Campillo a finalement trouvé.