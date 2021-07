Golfe | Jeux Olympiques : Jon Rahm à la tête des nouvelles stars du golf olympique

Alors que nous nous rapprochons des Jeux olympiques À Tokyo, certains pourraient suggérer que le golf est devenu encore plus déconnecté du spectacle sportif international emblématique.

L’accent, tel qu’il était en 2016 lorsque le golf est revenu aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1905, elle est malheureusement liée au nombre de joueurs qui ont choisi de ne pas se déplacer pour jouer. C’est compréhensible, jusqu’à un certain point, mais vous pouvez toujours ajouter une autre perspective. Et voici la vision à considérer : il y aura beaucoup d’autres jeunes étoiles qui feront partie du golf aux Jeux et qui représenteront fièrement leur pays, et cela a un impact important.

Si l’on prend la philosophie selon laquelle le golf en tant que sport olympique aider à faire grandir le jeu, nous faire penser à deux choses.

Premièrement, le golf est bien développé aux États-Unis grâce à un grand nombre de parcours et une myriade de compétitions professionnelles, amateurs et jeunes qui offrent aux joueurs un monde d’opportunités. Si la mission est de faire découvrir le sport à un public plus jeune, comment Justin Thomas (28 ans), Xander Schauffele (27) et Collin Morikawa (24 ans) peuvent-ils ne pas aimer représenter leur drapeau à Tokyo ?

De plus, dans le contexte d’histoires sur certains golfeurs qui ne veulent pas jouer, ces jeunes ont hâte d’y aller. “Ce sont les Jeux olympiques”, a déclaré Morikawa, vainqueur du championnat PGA 2020. “Pour avoir l’opportunité de représenter votre pays, il n’y a rien de tel.”

Schauffele, dont la mère, Ping-Yi ChenNée en Chine mais élevée principalement au Japon, elle a ajouté qu’elle aimait Tokyo, “J’adore y aller. J’aime leur culture.”

Bien que Thomas, Schauffele et Morikawa fournir aux Américains trois jeunes visages pour s’identifier, l’Amérique est déjà une nation avec une base très solide dans le sport. Il n’y a donc pas tant de pression sur ces jeunes joueurs pour faire partie du début d’une vague de croissance du golf, mais il y a simplement une fierté de répondre à leurs propres attentes (et à celles de leur pays).

Plus de responsabilité

C’est très différent du reste des 60 autres joueurs, Ce qui nous amène à l’autre conclusion : ne pas seulement prendre l’exemple de ceux qui ont refusé les Jeux, mais plutôt reconnaître la foule de jeunes qui voient Tokyo 2020 comme un scénario de rêve.

Abraham Ancer, qui a joué en 2016 à Rio de Janeiro Et étant à Tokyo cette année, il a signalé que ce serait l’occasion de susciter encore plus l’intérêt de millions de jeunes golfeurs au Mexique. S’il remportait cette médaille olympique, ce qu’il considère comme le cinquième “Major”, Ancer, 30 ans, envisage une énorme croissance de l’intérêt pour le golf au Mexique.

Et je vais certainement l’utiliser comme motivation à Tokyo. “Chaque chance que j’ai de jouer pour mon pays, je l’apprécie vraiment”, a déclaré Ancer.

De même, Viktor Hovland, 23 ans il est entré dans les Jeux. Certes, l’opportunité de rivaliser avec de grands joueurs dans un cadre extraordinaire signifie beaucoup, mais c’est l’approche patriotique qui n’a pas de prix.

« La Norvège a une tradition olympique très riche, Je pense donc que ce serait formidable si les gens à la maison s’enthousiasment davantage pour notre sport. Le simple fait de pouvoir concourir en tant qu’athlète olympique est un grand honneur et j’espère pouvoir bien représenter mon pays”, a-t-il déclaré.

On pourrait suggérer que les Jeux Olympiques Ils sont faits pour de jeunes stars passionnées et internationales, comme Jon Rahm et Joaquin Niemann, par exemple. Bien qu’ils vivent principalement aux États-Unis, Rahm, 26 ans, et Niemann, 22 ans, ont leur cœur à jamais lié à l’Espagne et au Chili, respectivement.

“J’ai pu gagner des championnats représentant l’Espagne en tant que fan à presque tous les niveaux imaginables “, a déclaré Rahm, le récent vainqueur de l’US Open. ” Gagner la médaille d’or (des Jeux olympiques) serait incroyable. “

Bien que l’Espagne ne manque pas de héros qui ont fait de grandes choses dans le golfComme des joueurs de la stature de Seve Ballesteros -l’un des premiers à mâcher l’idée du retour olympique- et Jos Mara Olazbal, les Jeux Olympiques apportent un esprit patriotique qui enveloppe l’âme espagnole et qui sera très utile pour continuer planter les graines du golf à l’intérieur des frontières de l’Espagne. Et Rahm est plus que disposé à les cultiver.

Niemann pense que les Jeux peuvent aussi aider le Chili. Les chiffres soulignent le besoin de croissance du sport : il n’y a que 60 golfeurs professionnels, 15 000 golfeurs amateurs et seulement 50 terrains de golf dans son pays. “Pour moi”, a déclaré Niemann, qui a déjà remporté une victoire sur le PGA Tour et a captivé un grand nombre de fans, notamment en Amérique latine, “c’est quelque chose de très important.

“Il y a beaucoup de médias au Chili et pouvoir jouer pour une médaille d’or serait merveilleux. Ce serait un honneur pour mon pays car nous n’avons pas beaucoup de médailles d’or.”

Seulement quatre médailles d’or

En fait, le total du sport chilien est de quatre médailles d’or en 40 Jeux olympiques. Oui, quatre. Alors quand vous savez que Michael Phelps, à lui seul, a remporté cinq médailles d’or aux Jeux de 2016 à Rio de Janeiro, eh bien, vous avez une idée de pourquoi cela résonnerait fort si Niemann ou tout autre joueur international devait briller à Tokyo.

“Cela a toujours été mon rêve de représenter mon pays”, a déclaré Niemann, qui a le drapeau chilien cousu sur son sac de golf. “Maintenant, pouvoir le faire aux Jeux olympiques, c’est incroyable.”

Au-delà de cela beaucoup se concentrent sur les absences de certains noms, il y a des jeunes désireux de représenter leur pays. Et les Japonais rêvent que leur jeune star, Hideki Matsuyama, se battra pour la médaille d’or, quels que soient ses rivaux.