Golfe | Jeux Olympiques : La mère qui lui a donné naissance ! L’Indienne Aditi Ashok aspire à une médaille de golf avec sa mère comme caddie

Le joueur indien Aditi Ashok reste en lice pour les médailles du tournoi olympique féminin de Le golf et jouer dans le Country Club de Kasumigasaki avec l’aide de sa mère, qui y sert de caddie cinq après avoir Ro 2016 son père était chargé de lui apporter le sac de clubs et de la conseiller dans le choix de la meilleure option pour chaque coup.

Ce changement n’affecte guère son jeu. “Avec mon père … il connaît parfois mon jeu beaucoup plus probablement que moi, alors je me sens toujours obligé de lui faire confiance. parfois. Alors que cette semaine je sais que ma mère est là, et je peux tout lui demander, mais en termes de golf elle ne pourra peut-être pas m’aider autant que mon père. Donc je suppose que je suis plus décisif “.

Ceux, Ashok, numéro 200 au classement mondial, est plus détendue avec sa mère à côté d’elle : “La pression est probablement plus élevée avec papa et je pense qu’elle est un peu plus détendue avec maman, ce qui aide cette semaine.” Se référant à son jeu, India explique : “J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu court. J’aime vraiment pratiquer le jeu court plus que toute autre partie du jeu.. Je pourrais passer six ou huit heures à pratiquer le chipping ou le hit dans le bunker. »

Sur ce que pourrait signifier une médaille pour le golf en Inde, le joueur de Bangalore, professionnel depuis 2016, souligne : “Tout le monde y pense, tout le monde est là pour le faire. C’est définitivement dans mon esprit.. Mais sur le terrain je n’y pense pas beaucoup. J’espère que les gens de mon pays le verront. Je sais que certains de mes amis resteront éveillés pour le voir, ce qui est génial. C’est ce que font les Jeux Olympiques pour le golf en Inde. Les Jeux Olympiques sont énormes.”

Ashok, deuxième à quatre coups du leader, l’Américain Nelly Korda, est l’un des rares à ne pas se protéger du soleil sur le terrain et déclare à cet égard : “Je suis habitué à la chaleur. Ça va. Je pense que ça me fatigue plus de tenir le parapluie.”.