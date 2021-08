Nelly Korda, l’Américaine qui a freiné fort la domination des dernières décennies des golfeuses coréennes, a joué dans l’un de ces épisodes qui, en raison du cadre où ils se sont déroulés, les Jeux Olympiques, peuvent atteindre les records les plus fantastiques que la natation ou l’athlétisme aient jamais vus, des sports plus traditionnels dans le monde.

Les 60 hits du numéro 1 mondial Avec ceux qui ont envoyé le deuxième jour, cela semble une marque qui peut rester pendant des années dans les livres dans une autre journée étouffante de chaleur, de 36 degrés et d’une humidité insupportable dans laquelle Kasumigaseki a été laissé sans défense contre les meilleurs joueurs du monde.

Il a fallu quatre trous à Korda pour pétiller. Mais depuis le trou 5, le premier par 5 de la journée, la plus compliquée des longues sections, où il a fait le premier birdie, il a joué les 14 meilleurs trous de mémoire d’aussi loin qu’on s’en souvienne. J’ai pris tous les verts sauf un ; tous sauf trois fairways et j’ai joué ces 14 trous à 16 putts. Pas Tiger Woods.

Surprise Ashok

La distance qu’il a ouverte est étonnante avec 36 trous à parcourir. Elle surpasse en six coups les deux Danoises, Koerstz et Pedersen, et la surprenante Indienne Aditi Ashok, joueuse dont le palmarès est ponctué d’une seule victoire au Ladies European Tour (Mubarak 2017) et d’une deuxième place à l’Andalous Open de Espaa en 2019, à Marbella.

Les Espagnoles n’ont pas gardé le ton du premier jour. Carlota Ciganda, irrégulière avec deux doubles bogeys, le premier sur le trou d’ouverture, a tiré 73 coups, deux au-dessus du par. Comme c’est caonera, il a sauvé le scrutin avec un aigle et quatre birdies, mais il a aussi ajouté trois bogeys, un sur le dernier trou et il est tombé au classement jusqu’à la trentième place. Avec seulement 9 greens en règlement, difficile de marquer à Saitama.

Azahara Muoz a encore plus souffert. Lors d’une journée où le terrain a été joué en moyenne à 69,5, le Malaga a signé 76 coups, avec cinq bogeys. Il n’a pas pu faire de birdie toute la journée. C’est le quarante-huitième.