La compétition de golf masculin à Tokyo 2020 Il a commencé à l’aube au Kasumiageki Country Club avec des absences importantes, comme Jon Rahm et Dustin Johnson, numéros 1 et 2 dans le monde, avec les illusions d’Adri Arnaus et Jorge Campillo, lors de leur voyage express, et sans possibilité de voir en le deuxième chapitre de l’ère moderne du golf olympique à un autre Rahm comme cela s’est produit dans le deuxième chapitre de l’« ancien testament » du golf, en 1904, aux Jeux olympiques de Saint-Louis.

John Rahm, avec h comme John Wayne, participa à ces Jeux désastreux qui devaient se tenir à Chicago, mais se terminèrent en Louisiane, après que la Grange Pierre de Coubertin eut subi des pressions. Le golf était olympique à Paris depuis quatre ans, avec une compétition de 36 trous pour les hommes et un 9 trous pour les femmes.

Né à Richmond (Virginie), Rahm, né le 8 janvier 1854, termina à la trente-neuvième place, avec 188 coups, au bout de deux jours et ne put accéder à la phase de match play qui suivit, les matchs de 36 trous. Il faisait partie d’une des équipes américaines, majoritairement composée de joueurs du Western Championship, qui se sont implantés au Glen Echo Country Club. Avec la planète distraite par la guerre russo-japonaise, l’universalité brillait par son absence. Le golf a réuni 77 participants, 74 locaux et 3 Canadiens, selon la parution de cette édition. La Grande-Bretagne n’a envoyé que six athlètes ; France, à un. Parmi les golfeurs américains, il n’y avait pratiquement pas de joueurs de la périphérie de New York, qui étaient les plus connus. Ils ont ignoré le tournoi.

Un canadien, de l’or

L’événement s’est terminé entre les mains du Canadien George Lyon, qui a battu Charlie Egan, 17 ans, en finale. Lyon est apparu à la remise de la médaille d’or solide – la seule édition dans laquelle ils ont été comme ça – en faisant le poirier, tandis qu’Egan, qui deviendra plus tard le champion amateur des États-Unis, a conservé son argent dans une ferme de l’Ohio, où en 2015 le médaille a été retrouvée au fond d’une étagère. Sa fille, qui a vécu jusqu’à 101 ans, l’avait jalousement gardée. Il a été remis au Golf Hall of Fame.

Rahm était l’un des golfeurs de l’USGA, les dix qui composaient l’équipe qui était à la troisième place et a remporté la médaille de bronze, derrière celles de l’Union de l’Ouest et du Mississippi. Le protagoniste a terminé le 23 cette fois. Sa trace se perd à Omaha, où il mourut en 1935. Même les historiens du PGA Tour ne savent pas ce qui s’est passé ensuite. Il n’y a pratiquement aucune trace de sa vie. Il a joué l’amateur américain de 1902 et a perdu au premier tour. C’était un golfeur amateur. Son métier pendant 45 ans était de travailler pour une entreprise de fournitures de plomberie, dont il est devenu PDG. Mais lorsque le golfeur de Barrika se présentera enfin à Paris dans trois ans, il sera probablement le deuxième olympien Rahm. Qu’il y en avait déjà un autre. Bien qu’il n’y ait aucun lien de sang entre les deux.