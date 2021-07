Golfe | Jeux Olympiques : Positif par Jon Rahm : Deuxième positif ou restes de celui qui l’a déjà dépassé ?

Le positif dans le coronavirus pour empêcher Jon Rahm Jouer la compétition de golf des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne peut être compris que comme une accumulation catastrophique de conditions ce qui pourrait bien échapper au contrôle du golfeur basque.

Rahm a été testé positif au début du mois de juin, et ce positif a déjà produit un important dommage sportif, puisque tIl a dû se retirer du tournoi The Memorial alors qu’il avait la victoire en main. Plus tard, après sa participation au US Open, qui a gagné, et dans le Open de Grande-Bretagne Il semblait que tout restait dans un souvenir désagréable, mais …

L’explication officielle du positif actuel dit que cela est dû à la L’exigence plus élevée du Japon avec les personnes du Royaume-Uni, comme Jon : il ne s’agit pas d’une PCR mais de plusieurs. Les deux premiers étaient négatifs et le troisième positif. Cependant, même en tenant compte de la précipitation de l’analyse due à la nouveauté de l’événement, le doute peut surgir quant à savoir s’il est réellement une seconde positive -ce qui supposerait que le virus détecté était ‘différent’ du précédent- ou des restes génétiques du positif d’origine.

Selon un rapport de l’Illustrious Official College of Physicians of Madrid – « Persistance et viabilité du SRAS-CoV-2 dans la primo-infection. Réinfections’-: “techniques de récupération du génome viral peut rester positif jusqu’à près de trois mois, étant reste non viable pour la transmission. “Il souligne également que” la réinfection après cette période de trois mois est rare (moins de 1%), mais possible […]. La réinfection est généralement en cours asymptomatique ou très bénigne » : Tout cela en tenant compte du fait qu’il y a à peine un an de recherche sur la pandémie et que les différentes variantes peuvent altérer ces résultats.

Ce que les tests PCR détectent est matériel génétique du virus. Après analyse, si l’ARN du virus est détecté, le résultat est positif.