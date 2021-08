in

Une démarche de Xander Schauffele, 27 ans, de 90 mètres, qui a arrêté un a scellé la victoire de l’Américain dans le tournoi de golf olympique masculin. Le golfeur de San Diego succède à Justin Rose, le premier vainqueur en 2016 du retour du sport au programme olympique et a remporté la première médaille d’or de golf pour les États-Unis depuis 1900.

Schauffele vainqueur de quatre tournois du PGA Tour, a pris la tête dès le deuxième jour, mais a dû faire un birdie sur le 17e trou, un va-et-vient depuis le bunker qui protège le green, dans un court par 4, de 314 mètres, pour éviter le bris d’égalité avec Rory Sabbatini, médaille d’argent et protagoniste du jour.

Le Slovaque, né en Afrique du Sud et avec un passeport américain, qui a embrassé la nationalité du pays européen en épousant Martina Stofanikova, sa caddie à Tokyo, pour être une olympienne – sur proposition de son cousin, président de la fédération nationale – a frappé 61 coups, un score qui promet de rester olympique record depuis plusieurs années., notamment à cause de la difficulté du Golf National de Paris en trois ans. Sabbatini a mené un pays avec 9 000 golfeurs et 26 terrains de golf sur le podium.

“Je me suis nationalisé pour essayer d’inspirer pour que les jeunes rejoignent le golf en Slovaquie », a-t-il souligné cette semaine.

Un play-off à sept pour le bronze

Dix birdies, un aigle et deux bogeys ont bouclé la carte controversée du golfeur et a forcé Schauffele à ce dernier effort, après avoir raté le 14e trou, un par 5, ce qui a amené l’égalité au sommet du tableau. La médaille d’or avait été brodée au cours des huit premiers trous en la jouant à quatre sous la normale. « Avoir mon père à mes côtés, en plus, [es su entrenador y estuvo a punto de ser olmpico por Alemania en Sel 88 pero un accidente de coche lo impiid] c’est très spécial. Je sais ce que les Jeux signifient pour lui”, a déclaré l’Américain à NBC.

Pour la médaille de bronze, à égalité à 15 sous la normale, il y avait de la concentration. À la fin de ce rapport, Pan, Morikawa, McIlroy, Pereira, Matsuyama, Casey et Muoz se battaient pour la troisième place dans un tie-break massif.

Adri Arnaus, trente-huitième, a dit au revoir avec 67 coups, avec une fin fabuleuse après un birdie au 14, eagle au 17 et birdie au 18. Le Catalan, malgré deux bons putts sur les coups des trous 1 et 9, n’a pas trouvé la tête sur le green. Jorge Campillo a fait les adieux inverses avec 75 et est tombé à l’avant-dernière position.