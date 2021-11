Golovkin : « Nous allons donner un beau combat aux fans »

Communiqué de presse

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, proposera en direct et en exclusivité le 29 décembre un événement passionnant pour les fans de boxe : le combat entre Gennadiy ‘GGG’ Golovkin (41-1-1, 36 KO), et Ryûta Murata (16-2, 13 KO). La soirée, au cours de laquelle les titres mondiaux des poids moyens (WBA-IBF) seront unifiés, se tiendra à la Super Arena de Saitama, qui borde la ville natale de Murata, Tokyo, la capitale d’un pays, le Japon, dans le que la boxe a s’est imposé comme l’un des sports de référence.

Contenu de boxe exclusif sur DAZN

Golovkin, considéré comme l’un des poids moyens les plus dominants de la boxe, n’est pas monté sur le ring depuis près d’un an, lorsqu’il a battu Kamil Szeremeta en sept rounds en décembre. Maintenant, il est de retour pour jouer la couronne des médias IBF contre le boxeur japonais, médaillé d’or olympique et double champion WBA des poids moyens. Murata mettra les gants pour la première fois en deux ans, son dernier combat ayant eu lieu en 2019, dans lequel il a battu le Canadien Steven Butler par TKO au cinquième tour, ce qui lui a valu de conserver son titre WBA alors régulier. Cependant, cela a changé au début de 2021 lorsque la WBA a élevé Murata au rang de super champion après avoir quitté la ceinture Canelo Álvarez pour passer au super poids moyen.

Golovkin a montré sa satisfaction après avoir confirmé la date du combat : «Je suis très heureux d’amener le Big Drama Show au Japon, un pays où la boxe est très populaire. Ryōta Murata a été une championne exceptionnelle. Ce sera une soirée spéciale où nous nous retrouverons sur le ring pour unifier nos titres. Nous allons donner aux fans un grand combat ».

De son côté, Murata est certain que ce combat peut marquer un avant et un après dans sa carrière professionnelle : « J’ai l’impression que toute ma carrière de boxeur amateur et professionnel a été une préparation pour ce combat contre Gennadiy Golovkin. Ce combat déterminera ma place dans la division des poids moyens et dans l’histoire de la boxe. Golovkin a longtemps été le porte-drapeau de la division des poids moyens. Pour moi, il reste invaincu. J’ai un grand respect pour lui. Cela fait presque deux ans depuis mon dernier combat, en raison de la pandémie, mais j’ai profité de cette période, travaillant très dur avec mes entraîneurs pour améliorer ma condition physique et ajouter plus de puissance à mes tirs. Je suis très fier que le Japon accueille ce combat. C’est un grand honneur pour moi ».

Grandes attentes

La soirée peut être suivie en direct et à la demande dans le monde entier exclusivement sur DAZN (à l’exception du Japon et du Kazakhstan). C’est une bataille tant attendue pour les fans et représente une belle touche finale pour clôturer le puissant programme de boxe que DAZN proposera ces derniers mois de l’année. Il coïncide également avec une étape importante : l’anniversaire de la plateforme mondiale, un an après le lancement du service dans plus de 200 pays et territoires en décembre 2020.