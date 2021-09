Golubev et Mies parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open

04/09/21 à 23:15 CEST

Le joueur kazakh Andrey Golubev, numéro 38 de l’ATP et le joueur de tennis allemand Andreas Mies, numéro 24 de l’ATP s’est imposé en seizièmes de finale de l’US Open en une heure et 25 minutes par 7-5 et 6-2 serbe Nikola Cacic et le joueur de tennis bosniaque Tomislav Brkic, numéros 40 et 52 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont eu une efficacité de 64% au premier service, ont commis une double faute et ont réalisé 74% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle a réussi à briser le service de ses adversaires à une occasion, a atteint 64% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 59% de ses points de service.

En huitièmes de finale, Golubev et Mies rencontreront les Français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert demain dimanche à partir de 17h00 heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.