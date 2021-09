Golubev et Mies sont éliminés en huitièmes de finale de l’US Open

09/06/2021

Le à 23h00 CEST

Le français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert, le numéro 3 de l’ATP et le numéro 9 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open par 4-6, 7-5 et 6-3 en deux heures et vingt-deux minutes au joueur de tennis kazakh Andrey Golubev, numéro 38 de l’ATP et le joueur allemand Andreas Mies, numéro 24 de l’ATP. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en quarts de finale de l’US Open.

Le couple vaincu a réussi à casser deux fois le service de ses adversaires, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 3 fois. De plus, Mahut et Herbert ont réalisé 88% au premier service, 8 doubles fautes et 65% des points de service ont été effectués, tandis que leurs adversaires ont réalisé 93% du premier service et une double faute, réussissant à remporter 64% des points à servir.

En quarts de finale, Mahut et Herbert affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Philippe Polasek et Jean pairs contre Jean-Julien Rojer et Wesley koolhof.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De même, il se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.