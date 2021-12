Gomes fait allusion à Rangnick après avoir nommé l’homme de Man Utd « le plus sous-estimé »

Angel Gomes a laissé entendre que le nouveau patron de Manchester United, Ralf Rangnick, devrait donner à Jesse Lingard une chance d’impressionner à Old Trafford et l’a désigné comme le joueur « le plus sous-estimé » avec lequel il a joué.

Gomes, qui a quitté United pour Lille à l’été 2020, a fait l’éloge de son ancien coéquipier, qu’il qualifie de « baller ». Lingard, 28 ans, a été exclu de la première équipe de United par Ole Gunnar Solskjaer. Son manque de temps de jeu a contraint le milieu de terrain à être prêté à West Ham la saison dernière, où il a excellé.

Mais, malgré un rappel de l’Angleterre, Lingard n’a toujours pas pu se frayer un chemin dans les plans de Solskjaer. En fait, Lingard n’a fait qu’un seul départ cette saison et seulement 11 apparitions au total.

Et Lingard a été exclu de la première équipe de Ralf Rangnick ce week-end. Bien que Rangnick ait confirmé que son omission était due à un problème de forme physique.

Rangnick a déclaré: « Jesse et Anthony ont indiqué après l’entraînement [yesterday] qu’ils ne se sentaient pas bien, ils ressentaient de la douleur. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans l’équipe.

Mais Gomes, 21 ans, pense que Lingard vaut une chance dans la première équipe de United. Dans une interview pour Rising Ballers sur YouTube, il a déclaré: «Il a traversé une phase de sous-estimation et j’ai dû me disputer avec beaucoup de gens à ce sujet. Jesse est une blague.

« Il a traversé une mauvaise passe et c’était comme la fin du monde, vous savez comment c’est dans le football. Vous venez de voir quand il est allé à West Ham ce qu’il peut faire.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Lingard partant contre les Young Boys

«C’est un ‘baller’. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui puisse courir au même rythme pendant tout le match – sur et en dehors du ballon – et quand même faire quelque chose.

« Il y aurait des moments à l’entraînement où je penserais que ce gars a quatre poumons ! Pré-saison, il est sur les pistes et puis passe, boum. Jesse est le joueur le plus sous-estimé avec lequel j’ai joué.

Lingard, qui est en fin de contrat l’été prochain, s’est vu offrir un rare départ contre les Young Boys en Ligue des champions mercredi soir.

Avant le match, Rangnick a déclaré : « Tout le monde a la chance de se produire et de se présenter.

« C’est pourquoi je suis heureux de donner du temps de jeu à bon nombre de ces joueurs pour les voir sous pression lors d’un match de Ligue des champions devant 75 000 dans un stade à guichets fermés.

« C’est l’occasion parfaite de faire connaissance avec les joueurs, comme je l’ai fait dimanche dernier contre Palace. Nous n’avons eu qu’une semaine d’entraînement jusqu’à présent.

« Avec chaque séance d’entraînement, chaque occasion de les voir dans des matchs de compétition, j’apprendrai à mieux les connaître. »

LIRE LA SUITE: L’appel de Rangnick demande un changement de cible avec le transfert de Man Utd désormais «impossible»