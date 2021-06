Gómez Noya, Mola, Alarza, Casillas et Godoy défendront l’Espagne aux Jeux

16/06/2021 à 13:37 CEST

Javier Gómez Noya, le seul quintuple champion du monde de l’histoire du triathlon ; Mario Mola -triple monde d’or- et Image de balise Fernando Alarza -le bronze mondial en 2016- défendra l’Espagne dans l’épreuve masculine des Jeux de Tokyo, où Myriam Casillas, qui sera olympique pour la deuxième fois, et Anna Godoy, qui fait ses débuts, fera partie de l’équipe féminine espagnole en compétition dans la capitale japonaise.

C’est ce qu’a annoncé ce mercredi le président de la fédération espagnole (FETRI), José Hidalgo, lors d’un événement qui a eu lieu au siège du Comité olympique espagnol (COE), auquel, avec les athlètes, étaient présents, entre autres, le président de l’organe susmentionné, Alexandre Blanc; le président de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU) et membre du Comité International Olympique (CIO) et Iñaki Arenal, entraîneur espagnol du sport qui combine la natation avec le cyclisme et la course à pied.

Pour le galicien Gomez Noya, le ‘grand capitaine’ de l’équipe espagnole -également quadruple champion d’Europe et d’argent olympique à Londres 2012-, en sera à ses troisièmes Jeux, après ceux de Pékin 2008 -où il était quatrième-, quatre ans avant de monter sur le podium dans la capitale britannique. Ferrolano, 38 ans, originaire de Bâle (Suisse) a raté le Rio de Janeiro (Brésil) il y a cinq ans lorsqu’il s’est blessé au coude après avoir eu un accident alors qu’il s’entraînait sur un vélo un peu plus d’un mois après le départ du vélo. Dans ceux qui auraient visé, encore une fois, l’or.

Le Majorquin FraisLe joueur de 31 ans sera également Olympien pour la troisième fois, ayant participé à Londres et au Brésil. Alarza, né il y a 30 ans à Talavera de la Reina (Tolède), a fait ses débuts à Rio et sera Olympien pour la deuxième fois à Tokyo.

La même chose se produit avec Myriam Casillas, né il y a 28 ans à Badajoz, débutant dans l’épreuve qui a débuté dans les eaux de l’emblématique plage de Copacabana et qui disputera ses deuxièmes Jeux à Tokyo. Où il fera ses débuts en tant qu’olympien Godoy, née il y a 28 ans à Barcelone, membre d’une importante saga de triathlètes dans laquelle elle sera la première à participer à certains Jeux.

L’Espagne n’a pas atteint le top des trois classés pour l’épreuve féminine, dans laquelle elle sera représentée par Badajoz et Barcelone le 27 juillet ; un jour après la course des hommes, à nouveau sur le circuit autour de la baie d’Odaiba. Où ils ne défendront pas le titre ou l’anglais Alistair Brownlee -qui à Rio répétait l’or de Londres- ni l’américain Gwen Jorgensen.

Les deux concourront également, avec deux des trois hommes, dans le relais mixte, une modalité qui fera ses débuts au calendrier olympique le 31 juillet, toujours au parc maritime d’Odaiba.

Le Vigo Antonio Serrat, la Gérone Caroline Routier et la femme barcelonaise Sara Pérez sont répertoriés comme réserves et remplaçants possibles au cas où quelqu’un subirait un revers inattendu avant les Jeux olympiques, a-t-il expliqué noble aristocrate, qui préside l’une des fédérations qui a donné les plus grands succès au sport espagnol jusqu’à présent ce siècle.

“Lors du dernier conseil d’administration, l’équipe olympique de Tokyo et les remplaçants ont été approuvés. Cela a été un cycle olympique complexe, avec de nombreux problèmes et qui continue d’avoir de nombreuses incertitudes. Je vous remercie tous”, a commenté le président de l’Espagne, qui Il a rappelé que “dans tous les Jeux Olympiques (depuis ses débuts à Sydney en 2000) il a obtenu au moins un Diplôme”.