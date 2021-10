Gomita a déménagé en Colombie pour éviter la violence de son père – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’affaire de violences dont Araceli Ordaz, plus connue sous le nom de Gomita, et sa mère ont subi de la part de son père, Alfredo Ordaz Barajas, continue de faire parler, puisque l’actrice a dû déménager dans un autre pays pour éviter les souffrances qu’elle a subies ces dernières semaines. .

Selon ses publications, le célèbre clown est en Colombie depuis un peu plus d’une semaine. Depuis son arrivée, il a visité des lieux tels que Guatapé, Piedra del Peñol et un bar situé à Parque Lleras.

Ses histoires, photos et vidéos Instagram démontrent le bonheur et le calme qu’il ressent lorsqu’il est loin de son père. Cependant, ce lundi, il a rompu le silence et évoqué la situation difficile qu’il vit avec sa mère Elizabeth Campos.

À travers une émission en direct qu’il a réalisée à partir de ce réseau social, Gomita a indiqué que jusqu’à présent, il n’avait pas mené d’interview sur l’affaire afin que les gens ne se méprennent pas sur sa situation et la qualifient de « recherche de gloire » au détriment de la question.

De même, elle a dit qu’elle était sûre que le message parviendrait à ses parents, car « elle a des gens qui la suivent », comme l’un de ses collaborateurs dans le cirque, car il ne peut pas l’approcher ni sa femme sur les ordres de restriction émis par les autorités. .

« Ma mère sait parfaitement qu’elle n’est pas seule. Il est chez lui, là où il doit être, là où je lui ai dit d’aller de l’avant, de le repousser, mais de nous laisser vivre en paix. Ma mère m’appelle pour me dire ce qui se passe et me demande de l’aide », a déclaré Araceli.

Plus tard, il a souligné « Je ne veux pas vivre dans la peur », ni sa mère, dans cette situation, alors il a demandé à toutes les personnes qui regardaient l’émission de ne pas rester silencieuses pour éviter des situations similaires.

Il a fait remarquer qu’il pense à son père et se souvient de lui, mais seulement pour lui demander de les laisser seuls et de les libérer de la terrible situation qu’ils connaissent parfaitement car non seulement ils l’ont vécue, car sa mère continue de tout lui dire .