Gomita craint pour sa vie et sa mère, demande de la distance à son père

Gomita craint pour sa vie et pour sa mère, demande de la distance à son père | INSTAGRAM

La fameuse fève à la gelée (Araceli Ordaz) Elle a exprimé qu’elle craignait pour sa vie et celle de sa mère, demandant à son père de les laisser vivre en paix.

Cela a été dit ce lundi 25 octobre dans sa réseaux sociaux par une déclaration dans laquelle il assure que son père, Alfredo Ordaz BarajasIl continue à chercher sa mère même si elle ne veut pas qu’il en soit ainsi.

En outre, Gomita a également déclaré que son père avait tenté d’entrer dans la maison de sa mère sans se soucier qu’il y ait une ordonnance restrictive contre lui, il est donc empêché de les approcher officiellement devant la loi.

Cette situation garantit à cet égard que sa mère Il traverse aussi une très mauvaise passe grâce à cette attitude de son père.

C’était dans leurs histoires de Instagram, où il a partagé un texte exprimant qu’il y a quelques jours il avait dû partir Mexique s’éloigner de son père et a dû transmettre ce message inquiétant en lui assurant qu’elle voulait aller de l’avant dans sa nouvelle vie et laisser ses problèmes derrière elle à la recherche de sa mère pour qu’elle fasse de même.

Cependant, il semble qu’Alfredo Ordaz Barajas n’ait pas compris qu’il ne devait pas les approcher, ceci en raison d’une ordonnance restrictive qui existe donc la situation est assez alarmante pour eux.



Gomita a exprimé sa tristesse et son inquiétude sur ses histoires Instagram.

Gomita pense que ce message va parvenir à son père, alors elle est sûre qu’elle ne va pas le déverrouiller depuis son téléphone et lui demande de bien vouloir laisser sa mère et elle seules.

Les deux ont une ordonnance restrictive, il leur demande donc de respecter ce que les autorités exigent.

Nous devrons rester en attente dans ce cas en cas de nouvelle mise à jour car il est bien certain que gomita continuera à nous informer de ce qui se passe désormais car la situation est assez préoccupante et veut seulement que la loi soit respectée et respectée la norme légalement établie.