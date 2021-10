‘Gomita’ dénonce avoir été victime de violences physiques de la part de son père – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Araceli Ordaz, plus connue à la télévision et sur les réseaux sociaux sous le nom de ‘Gomita’, a dénoncé via son compte Instagram avoir été victime de violences physiques de la part de son père et qu’elle a désormais une injonction de ne pas pouvoir l’approcher.

L’animatrice d’émissions télévisées a évoqué dans ses stories Instagram comment son père l’avait frappée au visage alors qu’elle tentait de défendre sa mère, elle a également assuré que cette occasion n’était pas la première fois qu’elle l’agressait.

Dans un texte, elle a expliqué avoir dénoncé l’atteinte portée à sa personne aux autorités et une injonction a été déposée afin qu’elle ne s’approche pas d’elle, cependant elle a mentionné qu’il n’était pas juste pour elle que son père reste en liberté.

« Et aujourd’hui, mes amis, je peux dire que M. Alfredo Ordaz Barajas a une ordonnance restrictive et ne peut pas m’approcher, bien qu’il ne soit pas juste que je sois libre », a écrit l’ancien membre de Sabadazo.

Informations de Cadena Noticias