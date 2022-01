Gomita révèle qu’elle a perdu 13 kilos, a l’air et se sent fantastique | INSTAGRAM

La populaire conducteur de la télévision, Araceli Ordaz Campos, mieux connue sous le nom de Gomita, a partagé les progrès que sa transformation a eus, rappelons-nous qu’elle a subi une intervention et qu’elle prend également soin de son alimentation et de son activité physique pour être en bonne santé et en forme.

Cette fois, nous aborderons une vidéo qu’il a partagée à travers son Instagram officiel dans lequel il a voulu démontrer ce grand changement, il a déjà perdu plus de 13 kilos et il se sent et a l’air fantastique, malgré tous les commentaires négatifs et combien pensaient que cela ne le ferait pas.

Bien sûr, d’autres continuent avec la négativité, assurant que sans l’aide des médecins ils n’auraient pas pu y parvenir, mais d’autres encore reconnaissent le effort ce que vous faites et à quel point ça a l’air bien.

Dans le clip, nous pouvions la voir portant un ensemble de vêtements très élégante et mignonne qui lui va parfaitement, un grand corps et bien sûr cette attitude joyeuse et gagnante qu’elle a.

Il pèse actuellement un peu plus de 68 kilos, mais son objectif est de descendre un peu plus et bien sûr de rester, le vrai défi sera de continuer avec la discipline qui l’a amenée là où elle est aujourd’hui, l’air incroyable et la fermant la gueule.

Gomita a l’air de mieux en mieux, malgré les commentaires négatifs, elle est toujours bien concentrée.

De plus, nous savons qu’être en surpoids n’est pas bon pour la santé, alors elle décide qu’elle ne veut pas revenir à cela, veut avoir une vie plus saine et continuera de s’efforcer d’y parvenir, beaucoup lui ont conseillé de ne pas subir de chirurgie et nous avons déjà vu à quel point cela fonctionne pour vous.

Nous savons également que la procédure a été effectuée au Venezuela et que dès le premier mois, il a commencé à remarquer des différences, réussissant à perdre sept kilos et maintenant pratiquement le double, une réalisation très remarquable qui semble lui profiter beaucoup dans sa vie, à la fois personnellement , émotionnellement et physiquement et pratiquement de toutes les manières.

La comédienne aime également partager quelques conseils de beauté et exercer ses compétences d’influenceuse en partageant certains magasins où elle se procure ses produits préférés, ainsi que donner des conseils sur la façon dont elle atteint ses objectifs, ce pour quoi ses fans la remercient.