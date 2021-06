“Gonçalo à Valence est de plus”

01/06/2021 à 19:44 CEST

Alberto Teruel

La mauvaise saison de Valence commence à avoir des conséquences. L’équipe du Ché a terminé le championnat national en treizième position, loin des positions européennes. Cette mauvaise situation sportive pourrait entraîner le départ de plusieurs poids lourds des vestiaires, parmi lesquels Gonçalo Guedes.

Les rumeurs sur le départ de l’ailier ont été alimentées par son environnement le plus proche. Rogerio Guedes, le père du footballeur, a fait quelques déclarations sur Antena 1 sur l’avenir de l’international portugais. “Ce serait bien s’il n’y avait pas la situation dans laquelle se trouve le Valencia CF. Guedes ne brille que lorsqu’il y a une équipe qui le permet. Partirez-vous cet été ? je ne sais pas mais à Valence, il n’y a pas de Champions, ni de Ligue Europa. Il est fini dans le club“.

L’intention de Valence est de passer à certains piliers fondamentaux lors du prochain marché des transferts dans le but de gagner de l’argent et d’ajuster son économie, et l’un des acteurs mentionnés est Gonçalo Guedes. L’ailier portugais, qui inscrit 5 buts et 6 passes décisives dans le championnat national, a fait une belle dernière ligne droite de la saison, de sorte que son transfert pourrait atteindre une somme économique importante. Un chiffre qui pourrait augmenter s’il réalise un bon Championnat d’Europe avec le Portugal. Séville, Wolves et même Villarreal sont les principaux candidats.

Tout semble indiquer que Guedes ne sera pas la seule vente réalisée par Valence pour la saison prochaine. L’équipe du Ché suivra la même feuille de route que la saison dernière, dont des acteurs fondamentaux comme Rodrigo, Parejo ou Coquelin. Le cas des deux derniers est plus que significatif, puisqu’ils ont été vendus à Villarreal, ces opérations ont donc servi à renforcer un concurrent direct.