Gonçalo Guedes, parmi les Portugais les plus en forme

26/09/2021 à 15h05 CEST

L’ailier de Valence Gonçalo Guedes a commencé la saison à un niveau élevé et c’est un joueur portugais qui a le plus d’impact sur son équipe dans l’une des cinq ligues majeures : il totalise deux buts et deux passes décisives lors des sept premiers matchs de Liga, tout comme Bruno Fernandes à Manchester United avec quatre buts.

Le Portugais, qui était sur le point de quitter le club valencien dans ce même marché estival, a trouvé sa meilleure version de la main de José Bordalás et conditionne toute l’attaque. Sa grande compréhension avec Maxi Gómez et le 4-4-2 de Valence le responsabilise tant au niveau des records individuels qu’au niveau sensoriel.

4- Gonçalo Guedes 🇵🇹, qui a participé à quatre buts lors de ses cinq derniers matches de championnat avec @valenciacf (2 buts et 2 passes décisives), est le Portugais avec le plus de contribution dans les cinq grands championnats européens cette saison avec Bruno Fernandes ( 4 + 0). Armes # ValenciaCF pic.twitter.com/fIUJ02k7nF – OptaJose (@OptaJose) 25 septembre 2021

L’ancien joueur de Benfica a connu une campagne grise il y a deux saisons, mais sous Javi Gracia la saison dernière, il a ajouté sept buts et sept passes décisives sur un total de 34 matches toutes compétitions confondues. Ses performances se sont améliorées de façon exponentielle et son impact sur le jeu de son équipe est total.

Déterminant de la main de José Bordalás

Guedes a trouvé en José Bordalás la figure qui semble le mieux comprendre ses besoins et la relation n’a eu jusqu’à présent que des choses positives : En tant que deuxième attaquant aux côtés de Maxi Gómez, le Portugais est un grand générateur de jeu et ses deux buts et ses deux passes décisives cette saison ont permis à Valence de signer un excellent début de saison..

L’ancien joueur du PSG a disputé 143 matches officiels depuis son arrivée à Valence, au cours desquels il a marqué 25 buts et distribué 26 passes décisives.. International avec le Portugal depuis novembre 2015, l’ailier a eu bien plus transcendant que le grand joueur portugais du moment : Cristiano Ronaldo a inscrit trois buts en Premier League avec Manchester United.