Gong, chameau font un arrêt au stand

Greasy Truckers était une organisation communautaire basée à Notting Hill qui organisait des concerts et des festivals gratuits pour aider à recycler l’argent pour des causes valables. Au début des années 70, ils ont sorti deux albums tirés de leurs concerts-bénéfice, avec le premier, Greasy Truckers Party, enregistré lors de leur spectaculaire de 1972 au Roundhouse de Camden. Présentant des actes aussi divergents que Man, Brinsley Schwarz et Hawkwind, il a acquis une notoriété à la fois pour sa rareté (seulement 20 000 ont été pressés et il est rapidement devenu un objet de collection) et les performances légendaires contenues dans ses grooves.

Son suivi, Greasy Truckers Live At Dingwalls Dance Hall, a été en grande partie enregistré lors d’un spectacle du 8 octobre 1973 qui a eu lieu juste en bas de la route dans la plus petite salle de Dingwalls au bord du canal, et s’est engagé à enregistrer via Virgin Records ” Camion d’enregistrement Manor Mobile. Bien qu’il reste relativement méconnu par rapport à son prédécesseur, il est doté d’une gamme de groupes tout aussi éclectique, chacun donnant des performances fulgurantes à des étapes cruciales de leur carrière.

chameau

Fraîchement sorti de leur premier album, chameau était le premier sur scène, avec ce qui était l’une de leurs premières performances live enregistrées. L’instrumental de 16 minutes « God Of Light Revisited » est une masterclass de rock progressif épique et chargée de groove dominée par les incursions d’orgue Hammond teintées de jazz de Peter Bardens et les pistes de guitare brûlantes (et parfois améliorées d’Echoplex) d’Andy Latimer.

Henri Vache

En raison de retards dans la nuit (et d’un couvre-feu à 2 heures du matin), Henry Cow, à l’origine dernier à l’affiche, a en fait été enregistré au studio Virgin’s Manor Hall une semaine plus tard. Offrant un contraste complet avec Camel, leurs trois chansons d’exploration rock-by-way-musique-concrète ont été complètement improvisées. Parmi leurs contributions, “Off The Map” commence par des pincements de guitare doux, du papier froissé et des clics métalliques, avant qu’un changement de rythme n’apporte une conclusion dramatique à des pistes de piano abrasives et industrielles. “Café Royal” est une suite de trois minutes d’improvisations du guitariste Fred Frith, tandis que “Keeping Calm In Winter” trouve les cornistes Tim Hodgkinson et Geoff Leigh poussant l’esthétique d’Henry Cow dans le territoire du free jazz.

Entreprise de camionnage du village mondial

La prochaine étape est Global Village Trucking Company. Le groupe, qui a brièvement connu la gloire après une apparition dans un documentaire de la BBC sur leur vie au sein d’une commune de Norfolk, propose un ensemble exaltant de blues-rock bien rodé et chargé de groove. “You’re A Floozy Madam Karma” est le point culminant et présente la voix rauque et trempée de whisky de Jon Owen dans sa plus grande majesté.

Gong

Dernier point, mais non le moindre, deux exemples classiques de la dynamique de forme libre qui a défini Gong‘s en direct au début des années 70. Enregistré lors d’un festival en plein air en Tunisie, le premier morceau “General Flash Of The United Hallucinations” flotte dans un tourbillon atmosphérique généré par les synthés de Tim Blake, les cris spatiaux de Gilli Smyth et les fioritures exotiques du saxo de Didier Malherbe, avant de terminer par un superbe travail en solo. de Malherbe et le génie de la guitare Steve Hillage. “Partie 32 Floating Anarchy” est encore mieux. Enregistré à l’hôtel de ville de Sheffield, il s’ouvre sur les divagations maniaques de Daevid Allen sur les tartes au steak et aux reins, avant que le barrage de tambours tonitruants de Pierre Moerlen ne mène à une finale tonitruante tirée de “You Can’t Kill Me” de Camembert Electrique : toute la guitare lourde riffs et solos de saxo sauvages.

