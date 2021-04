Gonzaga a échoué dans sa candidature pour une saison parfaite, tout comme ces équipes

Gonzaga était sur le point de réaliser quelque chose que nous n’avions pas vu depuis très, très longtemps: essayer de devenir la première équipe en près de 50 ans à remporter le tournoi masculin de la NCAA après avoir été invaincu toute la saison. Un événement assez courant dans les années 1970 avec des puissances comme l’UCLA et l’Indiana, il est depuis devenu presque impossible de tenir la table en saison régulière, sans parler de le transporter dans le tournoi et de couper les filets à la fin.

Les Bulldogs ont commencé la saison avec une fiche de 31-0, mais ils ont perdu leur candidature pour une saison parfaite lors du dernier match de l’année. Les Baylor Bears ont fait exploser les Zags, 86-70, lors du match de championnat national du tournoi NCAA masculin de 2021 pour s’assurer que l’équipe de Bobby Knight en 1976 dans l’Indiana reste la dernière équipe parfaite du basket-ball universitaire masculin pour une autre année.

Voici un aperçu de toutes les équipes qui se sont inscrites invaincues au tournoi de la NCAA pour voir leurs espoirs de championnat s’évanouir quand cela importait le plus.

Le sensationnel sept

Sept équipes de l’histoire de la NCAA ont disputé toute une saison régulière sans perdre un match, puis l’ont transportée dans le tournoi et ont remporté le championnat. Cela ne s’est pas produit depuis 1975-76.

Ceux-ci représentent évidemment certaines des plus grandes équipes, avec les plus grands joueurs de tous les temps. Bill Russell a joué dans l’équipe de championnat de San Francisco, l’UCLA avait Lew Alcindor (connu maintenant sous le nom de Kareem Abdul Jabbar) et plus tard Bill Walton, et les Hoosier ont été entraînés par le légendaire Bobby Knight.

Les équipes masculines de basket-ball universitaire qui ont perdu leurs saisons parfaites

La liste des équipes qui ont dominé la saison régulière, seulement pour faiblir dans le tournoi de la NCAA est beaucoup plus longue. Un total de 12 équipes de l’histoire de la NCAA sont restées invaincues en saison régulière, puis perdues dans le tournoi.

1950-51 Columbia Lions 1960-61 Ohio State Buckeyes 1967-68 Houston Cougars 1967-68 St. Bonaventure Bonnies 1970-71 Marquette Eagles 1970-71 Pennsylvania Quakers 1974-75 Indiana Hoosiers

Le joueur vedette Scott May s’est cassé le bras lors de la finale de la saison régulière contre Purdue, et bien que le reste de l’équipe ait été assez bon pour soutenir l’Indiana au début du tournoi, ils ont finalement perdu contre la tête de série n ° 5 Kentucky. En saison régulière, May a marqué 25 points contre les Wildcats, mais n’a réussi à jouer que deux minutes dans l’Elite Eight. 1975-76 Rutgers Scarlet Knights

Une saison de Cendrillon pour Rutgers a vu les Scarlet Knights être invaincus en saison régulière, mais ils n’ont toujours pas recueilli suffisamment de respect pour gagner une tête de série. Pourtant, l’équipe s’est vaillamment battue pour un Final Four, avant de perdre contre le Michigan. 1990-91 Rebelles UNLV

L’une des équipes les plus excitantes du basket-ball moderne, UNLV, animée par Larry Johnson et Stacey Augmon, a couru le tableau en saison régulière et s’est qualifiée pour le Final Four avant de subir une défaite exténuante de deux points contre Duke. Shockers de l’État de Wichita 2013-14

Les Shockers étaient une tête de série n ° 9 malgré la tenue de la table en saison régulière. Le classement du tournoi était méchant pour Wichita State, qui a affronté le Kentucky au troisième tour, perdant finalement. Titré par Cleanthony Early et Ron Baker, il a fini par être Fred VanVleet qui a connu le plus de célébrités de la NBA, maintenant un aliment de base des Raptors. Chats sauvages du Kentucky 2014-15

Incontestablement l’équipe la plus chargée de cette liste, le Kentucky comptait NEUF joueurs qui iraient en NBA, notamment Karl-Anthony Towns et Devin Booker. Entré comme tête de série n ° 1, le Kentucky a survécu à une frayeur proche de Notre-Dame, avant de perdre contre le Wisconsin dans le Final Four. Bulldogs Gonzaga 2020-2021

Les Zags ont commencé 31-0 mais n’ont pas pu terminer le travail. Baylor les a battus par 16 points dans le match pour le titre national.

Ce qui nous amène à Gonzaga

Il ne faisait aucun doute que, grâce à son talent, Gonzaga avait la capacité de faire une course profonde dans le tournoi et peut-être même de remporter le championnat. Cela dit, il y avait plus que quelques questions sur la légitimité de leur course de saison régulière. Le WCC est une conférence fondamentalement faible, et le plus gros test des Zags a été effacé lorsque leur match de saison régulière contre Baylor a été annulé en raison de Covid plus tôt dans la saison.

Le tournoi a solidifié ce que nous pensions savoir déjà sur cette fantastique équipe de Gonzaga. Drew Timme, Corey Kispert et Jalen Suggs sont tous américains. Gonzaga a remporté ses quatre premiers matchs dans le tournoi NCAA de près de 24 points par match, puis a remporté un classique dans le Final Four sur le buzzer-beater profond de Suggs pour étourdir UCLA en prolongation. Baylor a été le plus gros test de l’équipe, et les Bears ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils étaient l’équipe supérieure.

Peut-être que Baylor aurait été l’équipe pour une saison invaincue dans des circonstances différentes. Les Bears ont débuté cette saison 18-0 avant de devoir faire une pause de trois semaines à cause de Covid. Baylor a perdu deux matchs après la pause, mais ressemblait à nouveau à un poids lourd dans March Madness.

Gonzaga avait une excellente chance de devenir un championnat national invaincu, mais ce n’était pas censé l’être. Baylor était tout simplement meilleur.