González Panero se joint aux regrets de La Gurtel en avouant sa participation

11/03/2021 à 12:23 CET

Image de balise Cristina Gallardo

Arturo González Panero, alias ‘le Boulette de viande« Il est l’ancien maire de Boadilla del Monte et il fait face à une pétition anti-corruption pour 40 ans et sept mois de prison dans le procès qui s’ouvre le 10 novembre. Avant le début, Panero veut baisser sa peine prévisible à travers un texte dans lequel il avoue ouvertement sa participation à ce complot.

Les aveux ont été transmis ce mardi à la chambre criminelle du Tribunal national.

Des sources du parquet anticorruption ont indiqué à El Periódico de España qu’elles étudieraient le document, mais elles n’osent pas encore savoir si ce qui y est indiqué pourrait conduire à une réduction initiale de la demande de sanction déjà demandée dans leur mémoire provisoire. conclusions. Il faudra en principe s’attendre au développement de l’essai tel qu’il se passe avec sept autres enquêtés dans ce résumé qui ont également avoué devant le juge, parmi eux le « cerveau » de l’organisation Francisco Correa. Pour ces derniers, 76 ans et 7 mois de prison sont requis en principe.

Dans une lettre envoyée à la Chambre ce mardi, à laquelle El Periódico de España a eu accès, González Panero commence par dire que pendant son mandat de maire Il a consenti au « traitement favorable de Grupo Correa » en échange de la perception de commissions qu’il rapporte et qui, selon le parquet anti-corruption, s’élèveraient à 1,8 million d’euros. Le document de 27 pages comprend des documents manuscrits et des opérations reconnues.

Cela coïncide également avec le récit tenu dès le premier instant par le ministère public dans le sens de situer l’origine de l’affaire à la fin des années 90, lorsque Correa en tant qu’organisateur d’événements et de campagnes électorales du PP a pu accumuler contacts à la fois avec les membres de ce parti et avec les hommes d’affaires concernés dans notre pays. Dans son cas, le contact est passé par l’ancien conseiller municipal José Galeote.

Dans cette nouvelle pièce de Gürtel, les principaux accusés – 27 personnes ont été poursuivies, un total de 13 entreprises – de délits d’association illicite, prévarication, escroquerie contre les administrations publiques, trafic d’influence, détournement de fonds publics, contrefaçon de document commercial, corruption , illicite contre le Trésor Public et blanchiment d’argent.

L’implication du PP

Dans cette affaire, le PP siègera à nouveau sur le banc des accusés en tant que participant lucratif pour avoir prétendument bénéficié des prétendues irrégularités commises par Panero pour un montant de 204 198,64 euros entre 2001 et 2009.

L’histoire de sa coopération dans ce complot commence par un voyage à Miami en 2002, où il se rend avec Galeote et Correa, organisé par la société Pasadena, les voyages de cette dernière, « avec en plus le fait que Correa a eu un contact avec un cadre supérieur d’Iberia« ce qui leur permettrait de monter plus facilement en première classe.

« À ce premier moment, je ne connaissais pas la véritable pertinence de M. Francisco Correa au sein du Parti populaire, mais j’ai rapidement eu l’occasion de vérifier qu’il avait un accès direct, à la fois au siège du PP à Gênes, sans même avoir besoin de entrer avec une accréditation, ainsi que la facilité de contact avec le Palacio de la Moncloa », ajoute la lettre.

À partir de ce moment, ils ont renforcé les contacts concernant les investissements que les deux étaient intéressés à faire aux États-Unis, et la « collaboration criminelle », comme l’appelle González Panero lui-même, « a augmenté jusqu’en 2005, quand il dit avoir rompu ses deux relations personnelles avec lui. « parce que ses pressions étaient excessives et ambitieuses » et présentaient un plus grand « risque d’exposition ». projets de maisons de retraite.

Règles de conduite de Correa

« El Albondiguilla » fait maintenant remarquer aux juges qu’à cette date, M. Correa croyait qu’il agissait de son propre chef et en dehors de l’organisation, ils ont donc rédigé un document qu’ils ont eux-mêmes appelé « règles de conduite ‘qui a été manuscrite par le numéro deux du même et ancien secrétaire d’organisation du galicien PP Pedro Crespo, qu’il a joint à ses aveux.

Dans ces papiers, la première règle de conduite est la suivante 1) « Nous ne voulons pas te bousiller la vie » auquel ils ajoutent dans la seconde « il s’agit exclusivement de rendre justice, de rétablir une situation antérieure qui déjà existait ». Le document ajoute des ordres tels que « spécifications du campus de santé, pour réparer les tubes immédiatement » ou « zone commerciale Banco Santander. Paco a commencé à le gérer et nous allons le poursuivre » ou « Démissionnez et partez. je le ferais a ta place. Vous pouvez vous consacrer à la bourse (vos conseillers commentent déjà) », pour conclure au point 23) : « Tout est clair ? Cela ne cassera que si vous cassez. Pas de tricherie. «

A partir de ce moment, l’ancien maire procède à un constat de fait qui comprend les récompenses et les collectes liées à SUFI SA ; lié à l’homme d’affaires Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), avec UFC SA, ou avec Teconsa.

Il fournit également un liste des dépenses en nature (couture ou chaussures)En voyage, d’autres cadeaux comme un écran plasma payé pour tous par Especial Events, la société de Correa.

Situation économique actuelle

Il termine ses aveux en soulignant que son plus grand problème est d’obtenir suffisamment d’argent pour pouvoir assister à la réparation du préjudice et ainsi faciliter une réduction de la durée de sa peine, et que la bonne preuve de sa situation économique est que habite chez ses parents.

« Il est vrai que j’ai pu entreprendre, après divers projets ratés, certaines activités de travail telles que »autonome dans la prestation de services visant à réduire la facturation d’électricité « , ajoute-t-il, pour conclure qu’il n’a pas utilisé les 1 500 euros par mois qui ont été débloqués par ordonnance du Tribunal national lui-même pour subvenir à ses besoins « , afin de ne pas réduire la liquidité de ces comptes et d’être en mesure de prêter plus d’attention à la réparation des dommages ».