Gonzalo Higuaín envisagerait le retrait !

21/10/2021 à 20h32 CEST

Roger Pros

Gonzalo Higuain Il a été l’un des meilleurs attaquants des années 2010. L’attaquant argentin, ancien du Real Madrid, Napoli ou Juventus entre autres, est -avec Immobile- le joueur qui la plupart des buts marqués dans un seul championnat italien, avec un total de 36 cibles. ‘El Pipa’ a eu une très belle carrière : 473 matchs joués, 251 buts et 68 passes décisives à ce jour et malgré le fait qu’il soit déjà au crépuscule de sa carrière, la retraite définitive de l’attaquant pourrait être plus proche qu’on ne le croyait auparavant.

Malgré que de nombreux détails sur ce rappel possible sont inconnus de l’Argentin, le média sportif anglais ‘Sun Sport’ souligne que sa mauvaise condition physique l’a éloigné du terrain dans certains matchs, donc la directive de son équipe et Higuaín planifierait sa retraite. Le ‘Pipa’ a encore 12 mois de contrat avec son club actuel, l’Inter Miami et a un contrat de près de 5 millions d’euros.

De plus, les deux Phil Neville, entraîneur actuel de l’équipe MLS et Chris Handerson, le directeur sportif, souhaite apporter des changements à l’équipe nord-américaine et enlever les jetons de salaire de Higuaín et Matuidi. Face à cette situation, l’attaquant argentin mettrait un terme à sa carrière à 33 ans après une période de saisons au cours desquelles l’Argentin a fait l’actualité plusieurs fois en raison de sa condition physique qui pourrait suggérer une éventuelle retraite anticipée.